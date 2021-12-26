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研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

六旬婦彎腰用力開門就「骨折」醫曝：這種病惹禍

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

66歲王太太是虔誠信徒，上月一早打算拉上廟門煮菜，沒想到一彎腰用力，瞬間劇痛讓她當場癱軟，兩天後連睡覺翻身都痛不欲生，最後還是決定就醫，檢查發現是骨質疏鬆性脊椎壓迫性骨折惹禍。

突然骨折骨裂 小心本有疏鬆

台灣亞洲大學附屬醫院脊椎矯正科主任陳衍仁指出，根據衛福部資料顯示，50歲以上的台灣女性，每4位就有1位罹患骨質疏鬆症，比率達25%，至於50歲以上男性也有超過10%遭受骨質疏鬆威脅，未來一旦發生髖關節骨折，不僅會造成生活品質下降，更增加失能臥床的風險，死亡率也相對增加許多。

背架固定治療 易致肌肉萎縮

陳衍仁主任表示，治療壓迫性骨折初期會先以藥物止痛及使用背架固定，不過長期使用背架會使背部肌肉無力、萎縮，甚至導致骨質疏鬆惡化，因此骨折癒合後需將背架儘快拋開，並開始加強腹肌、背肌(核心肌群)肌力強化運動。

保守治療無效 需考慮手術介入

此外，陳衍仁主任也建議可使用藥物治療骨質疏鬆，包括「造骨促進劑」及「破骨抑制劑」兩大類，另外補充適量維他命D跟鈣片也非常重要。

陳衍仁主任強調，若上述方式都無法協助骨折部位自然癒合或者持續惡化，則必須透過手術治療根治，目前方式有三種，分別是灌注骨水泥、植入椎體撐開器以及骨釘固定。

骨質密度檢測 預防勝於治療

陳衍仁主任提醒，長輩切莫因懼怕手術，或是認為自己年事已高不需要手術而排斥手術治療，導致日後活動力與活動量下降，最後演變成長期臥床，即便骨折癒合，體能狀況已無法恢復，呼籲65歲以上女性或70歲以上男性，都能安排骨質密度檢測，如有狀況，及早治療才是最佳解決之道。

【延伸閱讀】

骨鬆患者「7指標中1」骨折風險高！　治療「開源節流」雙管齊下更完善

忽略骨折風險、難防骨質疏鬆症？


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52319

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