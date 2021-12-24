我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

每天一包菸失眠、胸悶、左臂麻 心肌梗塞前兆險喪命

記者林佩均／台中報導
鍾先生(左二)與太太(左一)送花感謝醫護團隊。圖／童綜合醫院提供
鍾先生(左二)與太太(左一)送花感謝醫護團隊。圖／童綜合醫院提供

台灣台中市57歲鍾先生無三高疾病，但有一天抽一包抽菸習慣，上月在公司開會時突然心跳停止昏倒，緊急送童綜合醫院，醫師團隊以葉克膜救回一命。24日鍾先生與家人出席救命感恩會，鍾分享，原來失眠、不定時胸悶、左手臂麻麻等都是心肌梗塞前兆，他切蛋糕慶祝重生，更感謝醫師團隊救回一命。

童醫院在接獲有OHCA病患搶救通知時，開始聯絡心臟內外科醫師，準備體外循環維生系統(俗稱葉克膜)；七分鐘後患者送抵急診室，隨即由急診室余宣宏醫師接手CPR並施予強心藥注射，終於在第三次去顫術後，病患恢復呼吸心跳，心臟科醫師一看心電圖就判斷為急性心肌梗塞合併心臟休克，隨即轉送心導管室準備心導管檢查手術。

因患者心功能不佳，血壓心跳又極不穩定，就由心臟外科主任吳清文先安排葉克膜裝設。隨即由內科部主任張建榮進行心導管檢查，並在病患的左前降支冠狀動脈放置了擴張支架。

幸運的是，原本完全阻塞的冠狀動脈馬上恢復血流，除了心臟肌肉開始正常收縮外，心臟頻率也回復正常，葉克膜在輔助循環三天後，順利拆除。鍾先生轉住普通病房觀察5天後即返家休養。

童醫院為讓各類病人得到最即時治療，開始建置使用「飛行急診室」，利用5G雲端網路連線，讓急診室醫師獲得救護車內病患的完整訊息，在車內完成檢傷、掛號、問診、心電圖與超音波等工作，當病患抵達本院急診室，快速提供治療處置。

副院長鄭伯智指出，童綜合醫院擁有24小時運作的急診室、5G視訊大功率救護車，葉克膜團隊、心導管室和重症照護團隊，對任何中台灣危急心臟病患都能即刻救援，只要病情許可，就施予葉克膜急救，半年來已經搶救數十位寶貴的生命。

鍾先生(左三)心肌梗塞，經童綜合醫院醫療團隊使用葉克膜救回一命，今天開心切蛋糕慶...
鍾先生(左三)心肌梗塞，經童綜合醫院醫療團隊使用葉克膜救回一命，今天開心切蛋糕慶祝重生。圖／童綜合醫院提供

5G 心臟病 雲端

上一則

牙痛竟跟天冷有關 醫生曝喝完飲料少一個步驟會傷牙

下一則

鼾聲如「垂死的熊」 8招檢視「睡眠呼吸中止症」

延伸閱讀

相較去年疫情高峰 華醫：病例雖暴增 但醫院能應對

相較去年疫情高峰 華醫：病例雖暴增 但醫院能應對
單邊腿腫脹 「大小腳」恐是靜脈栓塞

單邊腿腫脹 「大小腳」恐是靜脈栓塞
床頭後面別靠窗…床位放錯了 失眠可能跟著來

床頭後面別靠窗…床位放錯了 失眠可能跟著來

李偉心臟心血管專科提醒注意保暖和疾病預防

李偉心臟心血管專科提醒注意保暖和疾病預防

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高

2021-12-24 00:30
網紅醫師陳志金在臉書上提到王力宏事件。（圖／取自臉書）

蕾的「煤氣燈效應」 醫師：追王力宏案八卦 長知識

2021-12-20 19:44
堅果 (Getty Images)

7天然抗氧化劑 抗衰老

2021-12-20 02:00
汗皰疹和流汗無直接關係，但睡眠不足、壓力大、過敏體質者反而容易罹患。圖／南投醫院提供

沒流汗卻罹汗皰疹 壓力大、睡眠不足、過敏者要當心

2021-12-18 05:23
醫師徐偉軒說，想喝酸性飲料又想保護牙齒其實很簡單，只要喝完飲料後，先用清水漱口或補充白開水，等數分鐘，待牙齒琺瑯質恢復堅硬，再以溫柔力道刷牙，這樣養生、口腹之慾都能兼顧。圖／聖保祿醫院提供

牙痛竟跟天冷有關 醫生曝喝完飲料少一個步驟會傷牙

2021-12-24 05:27
醫師把藥丸敷貼於穴道上。圖／高市聯醫提供

天冷就頭痛全年穿襪子睡覺都沒用 結果試這招獲得改善

2021-12-21 05:41

超人氣

更多 >
拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」
沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制
美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩
王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業

王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業
洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺