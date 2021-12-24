每天一包菸失眠、胸悶、左臂麻 心肌梗塞前兆險喪命

鍾先生(左二)與太太(左一)送花感謝醫護團隊。圖／童綜合醫院提供

台灣台中市57歲鍾先生無三高疾病，但有一天抽一包抽菸習慣，上月在公司開會時突然心跳停止昏倒，緊急送童綜合醫院，醫師團隊以葉克膜救回一命。24日鍾先生與家人出席救命感恩會，鍾分享，原來失眠、不定時胸悶、左手臂麻麻等都是心肌梗塞前兆，他切蛋糕慶祝重生，更感謝醫師團隊救回一命。

童醫院在接獲有OHCA病患搶救通知時，開始聯絡心臟內外科醫師，準備體外循環維生系統(俗稱葉克膜)；七分鐘後患者送抵急診室，隨即由急診室余宣宏醫師接手CPR並施予強心藥注射，終於在第三次去顫術後，病患恢復呼吸心跳，心臟科醫師一看心電圖就判斷為急性心肌梗塞合併心臟休克，隨即轉送心導管室準備心導管檢查手術。

因患者心功能不佳，血壓心跳又極不穩定，就由心臟外科主任吳清文先安排葉克膜裝設。隨即由內科部主任張建榮進行心導管檢查，並在病患的左前降支冠狀動脈放置了擴張支架。

幸運的是，原本完全阻塞的冠狀動脈馬上恢復血流，除了心臟肌肉開始正常收縮外，心臟頻率也回復正常，葉克膜在輔助循環三天後，順利拆除。鍾先生轉住普通病房觀察5天後即返家休養。

童醫院為讓各類病人得到最即時治療，開始建置使用「飛行急診室」，利用5G雲端 網路連線，讓急診室醫師獲得救護車內病患的完整訊息，在車內完成檢傷、掛號、問診、心電圖與超音波等工作，當病患抵達本院急診室，快速提供治療處置。

副院長鄭伯智指出，童綜合醫院擁有24小時運作的急診室、5G視訊大功率救護車，葉克膜團隊、心導管室和重症照護團隊，對任何中台灣危急心臟病 患都能即刻救援，只要病情許可，就施予葉克膜急救，半年來已經搶救數十位寶貴的生命。