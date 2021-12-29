我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞即煽動罪？港府突襲《立場新聞》斬首式國安大捕抓

「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

86歲椎間盤突出 微創內視鏡減壓手術成功救援

王昭月
86歲婆婆跌倒後不能站蹲或行走，就醫查出椎間盤凸出兩節。（記者王昭月／翻攝）
86歲婆婆跌倒後不能站蹲或行走，就醫查出椎間盤凸出兩節。（記者王昭月／翻攝）

老人家要當心跌倒，一名86歲婆婆跌倒後，腰部及大、小腿嚴重痠、痛、麻，不能站、蹲及行走，就醫發現原來椎間盤突出兩節。婆婆有慢性病史，醫師為降低她的手術風險，建議接受微創內視鏡減壓手術，身體只打兩個1公分的小洞，就解除椎間盤突出困擾，當天即可下床走路，出院後更能去逛市場。

收治這名老婦的台灣活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬表示，患者約一年前跌倒，雖曾在外院接受藥物及復健等治療，但近三個月來無法站、蹲及行走，症狀惡化，經核磁共振檢查發現，腰椎第三至四節（L3-4）及第四至五節（L4-5）椎間盤均突出，壓迫到神經。

院方考量她年紀大又有高血壓，建議使用微創內視鏡減壓手術，傷口小，手術時間短，醫師也能透過內視鏡清楚直視、精準夾除，降低誤傷神經的機率，婆婆完成手術後當天就可下床走路，預後良好。

楊椒喬說，傳統脊椎融合手術，傷口大，失血量多，手術及住院時間長，風險高，且術後照護要花費更久時間。現今的微創內視鏡減壓手術則傷口很小，失血量少，住院時間短，亦能減少術後併發症，加快術後復原。像這名婆婆是合併兩節椎間盤突出，此術式可一次性完成治療，患者不需進兩次手術房，適合治療高齡患者。

高血壓 併發症

上一則

冬天上班勤跑廁所好尷尬 頻尿到底怎麼回事？

下一則

長保平安 糖尿病友控控4口訣

延伸閱讀

馬州染疫住院逾1500人 全州縮減與新冠無關的手術

馬州染疫住院逾1500人 全州縮減與新冠無關的手術
男子股溝有腫塊、推回就消失 醫提醒：小心嵌頓性疝氣

男子股溝有腫塊、推回就消失 醫提醒：小心嵌頓性疝氣
婦人彎腰竟骨折 灌「骨水泥」隔天可下床

婦人彎腰竟骨折 灌「骨水泥」隔天可下床
住院（六）

住院（六）

熱門新聞

（圖：健康醫療網提供）

冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高

2021-12-24 00:30
不少上了年紀的人有退化性膝關節炎。圖／台南市立醫院提供

避免退化性膝關節炎報到 中醫師提供6大保養方法

2021-12-27 05:13
（圖：健康醫療網提供）

進補不必在冬令 中醫的「養生4招」快學起來

2021-12-26 00:45
醫師徐偉軒說，想喝酸性飲料又想保護牙齒其實很簡單，只要喝完飲料後，先用清水漱口或補充白開水，等數分鐘，待牙齒琺瑯質恢復堅硬，再以溫柔力道刷牙，這樣養生、口腹之慾都能兼顧。圖／聖保祿醫院提供

牙痛竟跟天冷有關 醫生曝喝完飲料少一個步驟會傷牙

2021-12-24 05:27
（圖：健康醫療網提供）

六旬婦彎腰用力開門就「骨折」醫曝：這種病惹禍

2021-12-26 00:15
（圖：健康醫療網提供）

鼾聲如「垂死的熊」 8招檢視「睡眠呼吸中止症」

2021-12-24 22:45

超人氣

更多 >
紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高
影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水
張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金

張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金
CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高