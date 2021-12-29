86歲椎間盤突出 微創內視鏡減壓手術成功救援

86歲婆婆跌倒後不能站蹲或行走，就醫查出椎間盤凸出兩節。（記者王昭月／翻攝）

老人家要當心跌倒，一名86歲婆婆跌倒後，腰部及大、小腿嚴重痠、痛、麻，不能站、蹲及行走，就醫發現原來椎間盤突出兩節。婆婆有慢性病史，醫師為降低她的手術風險，建議接受微創內視鏡減壓手術，身體只打兩個1公分的小洞，就解除椎間盤突出困擾，當天即可下床走路，出院後更能去逛市場。

收治這名老婦的台灣活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬表示，患者約一年前跌倒，雖曾在外院接受藥物及復健等治療，但近三個月來無法站、蹲及行走，症狀惡化，經核磁共振檢查發現，腰椎第三至四節（L3-4）及第四至五節（L4-5）椎間盤均突出，壓迫到神經。

院方考量她年紀大又有高血壓 ，建議使用微創內視鏡減壓手術，傷口小，手術時間短，醫師也能透過內視鏡清楚直視、精準夾除，降低誤傷神經的機率，婆婆完成手術後當天就可下床走路，預後良好。

楊椒喬說，傳統脊椎融合手術，傷口大，失血量多，手術及住院時間長，風險高，且術後照護要花費更久時間。現今的微創內視鏡減壓手術則傷口很小，失血量少，住院時間短，亦能減少術後併發症 ，加快術後復原。像這名婆婆是合併兩節椎間盤突出，此術式可一次性完成治療，患者不需進兩次手術房，適合治療高齡患者。