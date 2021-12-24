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坊間牙齒貼片主打便宜、快速 美女直播主差點壞了一口牙

健康醫療網／記者賴欣平報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

一名29歲施小姐，因工作需求得常面對鏡頭，對於自己牙齒白皙程度很在意，因此四年前找上標榜快速又低價的私人美容工作室進行牙齒美白。施小姐回憶，當時一到工作室就直接進行樹脂貼片美白療程，事前無諮詢也未經專業牙科醫師檢查，前後僅花費兩小時，雖是真的快速，但兩年後她發現自己的牙齒有泛黃，甚至牙面出現裂痕的情形，察覺不對勁才到專業牙醫診所求助。

知名牙醫診所院長陳福樂表示，施小姐平時口腔清潔習慣相當良好，所以只有影響到牙齒外觀，但有許多患者使用不合法的樹脂貼片後，引發牙齦發炎、流血、蛀牙甚至牙周病問題。民眾千萬要注意，美白牙齒是「醫療行為」，一定要找專業牙醫執行，因一時貪小便宜而丟了牙齒健康，反而得不償失。

逾6成民眾牙齒泛黃 想做美白貼片需專業團隊執行

知名牙醫診所近來針對「牙齒概況與衛教認知調查」進行調查，民眾想改善的牙齒問題前三名，分別為牙齒泛黃、蛀牙與牙齒不整齊。陳福樂院長補充，隨著基礎醫療日漸完善，口腔健康成為基本要求，而對於「美觀」的需求更是與日俱增。

要改善牙齒泛黃問題，除了個人培養正確牙齒保健觀念及做好清潔以外，長期攝入含有鮮明顏色的食物，或是頻繁飲用咖啡、茶、可樂的人，仍需靠美白貼片來協助改善。陳福樂院長指出，美白貼片需許多方面的參酌與考量，包含牙齒上緣是否自然凹凸、牙齒透光度是否均勻，到左右兩側牙齒反光度有沒有一致，再配合整體臉型與五官協調性，這些因素再再考驗牙技師的經驗與功夫，因此短時間完成美白貼片療程並不一定是優點。以陳院長服務的診所而言，整個團隊包含牙醫師與牙技師，聯合會診後才能讓三方更加了解患者牙齒情形，並進一步擬定專屬治療計畫。

矯正非以年齡來考量 未處理恐影響健康

除了牙齒泛黃之外，排列不整齊也是名列前三的牙齒美觀問題，而根據調查顯示，超過三成民眾認為適宜施作牙齒矯正年齡為12-19歲，對此，陳福樂院長說明，能否矯正應以整體牙齒狀況來作判斷，而非以年齡來考量。齒列不整齊可能導致咬合不正、咀嚼不佳或牙齦萎縮等問題，不僅如此，咀嚼功能不佳就代表牙齒無法順利將食物磨碎，影響消化之餘，食物掉入氣管的機率也會增加，使人較易有嗆到甚至吸入性肺炎的情形。

三重點：傾聽、建議、共識　少走看診冤枉路

多數牙齒問題無法一次性完全解決，需全面評估，接著診斷與治療，才能達到最好的療效。陳福樂院長表示，看診時患者要清楚表達牙齒狀況及希望被解決的問題，而醫師在傾聽患者主訴後，提供患者醫療建議，醫病雙方經過良好溝通，得到共識後再開始進行療程，才不會造成民眾看牙卻沒真正解決問題。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52345


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