男子股溝有腫塊、推回就消失 醫提醒：小心嵌頓性疝氣

醫師黃善鴻指出，透過電腦斷層顯示兩腿間的突出物為巨大的嵌頓性腹股溝疝氣。圖／部立台北醫院提供

台灣新北市一名55歲莊先生，在幾年前發現自己的股溝邊有小腫塊，但只要推一下腫塊就會消失在腹部，直到會持續噁心、嘔吐，甚至呼吸困難、無法正常進食與排尿，才前往就醫，醫師提醒，有發現股溝邊處有異常突起時，應就醫尋求詳細診斷。

衛福部台北醫院外科醫師黃善鴻表示，透過電腦斷層檢查發現，莊先生的右側腹股溝腫塊直徑達15公分，診斷為嵌頓性腹股溝疝氣，且合併小腸阻塞、急性腎衰竭，小蘋果 已變成大水梨，莊男經緊急接受腸道沾黏分離手術與疝氣修補手術後恢復良好，腎衰竭已自行改善，也免於終身洗腎。

黃善鴻說明，疝氣就是俗稱的「墜腸」、「脫腸」，是常見的外科疾病，是當身體突然用力時，造成器官或組織移動到不正常的位置所造成，一般外觀會有突起，特別是在久站、運動或肚子用力後更加明顯。疝氣於任何年齡層都會發生，包括嬰幼兒至老人，但常見發生的族群為男性、年長者、慢性咳嗽或長期便秘者，及有疝氣家族史、懷孕女性、曾發生疝氣者。

疝氣發生的形態與手術治療方式略有不同，初期通常可將突起部位推回腹腔，但若久未處理，又或者若器官組織掉落卡住的位置較特別，可能危及性命；例如腸道卡在疝氣囊裡，血液因無法順利傳送，可能造成器官組織缺血或壞死，形成「嵌頓性腹股溝疝氣」，病人此時會有肚子疼痛、發燒、噁心、嘔吐等症狀，十分不適。尤其壞死的腸道容易導致腸穿孔、腹腔感染，造成病情加重，最嚴重可能導致敗血症、穿孔性腹膜炎、休克、死亡，嚴重危及生命，是腹部的急症，需要立即手術。

黃善鴻分享，曾有病人不知道自己的腹部疼痛是疝氣，沒有就醫只吃止痛藥，但止痛藥僅能止痛，並無法修復已變脆弱的腹壁結構，也無法改善病情，當送醫時已延誤就醫時機，嚴重至需要進行緊急手術，此時已需切除部分腸道，並可能導致短腸症候群而影響食物吸收或腹腔沾黏引發腸阻塞復發。

黃善鴻提醒，目前因為醫療與醫學材料的進步，有許多人工腹膜補強手術，包含傳統手術與腹腔鏡手術可供病人選擇，盡早就醫與治療，可改善症狀與避免併發症 ，維持好的生活品質。