乳癌末期也別放棄 新藥來了 有助延長存活

戴著毛帽、一身時尚的貝西，看不出是抗癌近30年的鬥士。（記者林琮恩╱攝影）

一身時尚行頭，眉宇間透露明星氣質，讓人很難想像眼前笑臉迎人的貝西，已年過50。更難想像的是，她一生中兩度罹癌，近30年人生皆與癌細胞 相伴。

貝西回憶20多歲、當空姐時，被診斷出淋巴癌，因年輕不懂事，加上當時沒有好的止吐藥，她常因身體不適在地上哭鬧，搞得全家雞飛狗跳。時隔20多年又罹患乳癌，她已身為人母，個性成熟許多，不願「一人罹癌、全家地獄」，看著三個小蘿蔔頭握拳大喊「媽媽加油！」，她知道自己必須樂觀活下去。

貝西說，42歲那年，她摸到右乳硬塊。得過一次癌症 的她，自認有易感體質，立刻就醫檢查，結果乳房除了已知的囊腫，還多了一顆腫瘤 ，醫師開刀竟只取出囊腫。術後不到三個月，腫瘤就從原先「比綠豆還小」，迅速長至2.5公分，最後確診為HER2陽性乳癌第二期。

貝西秀出手機裡治療時的模樣，即使頭戴冰敷袋，她仍苦中作樂，拿著咖啡自拍。（記者林琮恩╱攝影）

貝西轉院治療，摘除整個右側乳房，同時施打化療藥物，病情獲得控制，但沒想到五年後，癌細胞轉移到肺部、鎖骨淋巴結和腦部，已是四期乳癌。

貝西的治療，都是在化療的基礎上，搭配各式標靶藥，但腫瘤始終存在。她透露，藥物副作用常痛到須喊出聲才稍微緩解。即便如此，她仍苦中作樂，笑稱注射的化療藥像是「胡蘿蔔汁」；另一項治療則是打完針後，頭、手、腳須冰敷，否則可能像燙傷一樣紅腫，起初她冰得疼痛難耐，後來一轉念，「想像自己在北海道或歐洲滑雪。」

她笑說，「把身心靈切開，治療就沒那麼痛苦。」她也會藉由冥想和腫瘤說話：「藥物是甘露，我們一起解脫。」用正向的心情與腫瘤和平共存。

無法根治 和平共存

「貝西是很勇敢的病人！」貝西的主治醫師、台北榮總外科部部主任、台灣乳房醫學會理事長曾令民說，像貝西這樣的乳癌病患，雖然可能無法治癒，但只要配合醫療團隊，仍可望長期存活。曾令民強調，早期乳癌追求治癒，但末期癌患追求的是解除症狀、改善生活品質，盡可能延長存活，癌細胞雖然無法徹底根除，但可以和平共存，呼籲患者不要放棄希望。

曾令民說，HER2陽性乳癌患者約占全部乳癌的兩成至兩成五，自從標靶藥物問世後，治療成績大幅進步，早期癌患使用雙標靶藥物，五年存活率可高達九成，晚期癌患五年存活率也有五成，不過HER2陽性在晚期乳癌當中佔比稍高，台灣乳癌病患有7%發現時已經是第四期，其中三成以上都是HER2陽性乳癌，「HER2陽性算是比較難纏、比較凶猛的乳癌」。

貝西確診乳癌四期，腦部因腫瘤轉移，今年3月動了手術，留下一道長約5公分的傷疤。（記者林琮恩╱攝影）

目前針對HER2陽性乳癌治療，第一線是以化療搭配「雙標靶」、二線則是「標靶結合化療」、三線搭配「小分子標靶」等藥物。曾令民表示，國際間有些新藥陸續發表試驗結果，治療效果很好，甚至有望取代現有第二線藥物，等新藥引進台灣，貝西的病情將可獲得不錯的控制，不過因藥價高昂，健保給付也沒那麼快，經濟負擔往往是癌患另一大問題。

對第一線醫師來說，要不要告知癌患有新的藥物選擇？曾令民強調，患者有知的權利，一定要告知，但是也不要造成患者心理負擔，「若經濟真的有困難，就不要每次都提，這是很殘酷的現實。」他認為，健保給付標準都是以臨床試驗當基礎，例如雙標靶藥物只給付復發患者18個月，但有些人超過18個月還是有效，還有些藥物設限、有條件給付，如果放寬這些限制，乳癌治療成績將會更好。

MRI檢查 早期發現

乳癌早期發現、早期治療，存活率可高達九成以上，台大醫院外科部暨乳房醫學中心主任黃俊升表示，超音波、乳房攝影和MRI（磁振造影）都是良好的篩檢工具。50歲以上婦女可兩年做一次乳房X光攝影，40~50歲或乳腺緻密者可一年做超音波、一年乳攝，至於高危險群可搭配MRI，達到早期發現的效果；而乳癌新藥推陳出新、療效令人振奮，就算乳癌晚期或復發也不必擔心，醫師都會評估最好的治療方案。

黃俊升表示，有乳癌家族史、初經早、停經晚、晚婚、晚生育、飲食西化等，都是乳癌危險因子，初經早的人危險性提高一到兩倍，家族裡若多人乳癌且都在停經前發生，可能就帶有BRCA1/2基因，這基因和乳癌、卵巢癌、胰臟癌、前列腺癌有關，帶因的猶太人罹癌機率甚至高達七到八成，知名影星安潔莉娜裘莉就是因此切除雙側乳房和卵巢，以預防癌症。因此，若已知帶有此基因，或家族中多人罹患相關癌症，就應加強篩檢。

他強調，超音波沒輻射線可每年都做，高危險群若擔心輻射危害，可兩年一次乳房攝影並搭配MRI，至於40~50歲女性可以一年乳攝、一年超音波，這是因為乳攝對於乳腺緻密者靈敏度較差，且年輕乳癌進展快，透過超音波補強有利早期發現。

過去認為癌症超過五年就算過關，但乳癌因藥物效果佳，原本可能三年復發，延長到五年、甚至30年才復發，因此不管哪種類型的乳癌都要注意復發風險。以荷爾蒙陽性乳癌為例，淋巴轉移或腫瘤過大者，建議抗荷爾蒙藥物要持續使用7到10年；HER2陽性乳癌則可先化療，若腫瘤完全消失，復發機率相對低，若沒完全消失，則使用「標靶結合化療」藥物。

黃俊升說：「以前沒藥只能用腫瘤有無消失來算命，現在有藥可以進一步改命。」更令人振奮的是，標靶結合化療藥物已有新藥問世，不但在後線使用療效顯著，甚至可望取代現有二線藥物，「治療成績是以前從沒見過的好。」

黃俊升呼籲，末期或復發的癌友不要擔心，也不要怕化療，醫師會依不同型態的乳癌給予最好的治療建議。