我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

戒菸有助預防冬天中風 同時減輕心血管症狀

記者黑中亮／南投報導
氣候寒冷易發中風、心血管疾病，醫師陳香伶建議戒菸有助預防及減輕。圖／竹山秀傳醫院提供
氣候寒冷易發中風、心血管疾病，醫師陳香伶建議戒菸有助預防及減輕。圖／竹山秀傳醫院提供

冬天氣溫下降，各醫院心血管疾病、腦中風及慢性吸吸道疾病發作的病人，就明顯增加，發病年齡雖以老年族群居多，但吸菸族年齡下降，致青、壯年死亡率也大幅提升。

台灣南投衛生局長陳南松說，天氣變冷尤其是氣溫驟降或低溫特報時，人體的自然調節機制使得血管收縮、心跳變快、血壓上升、血液黏稠度增加，在腦血管容易發生腦血管意外，在心血管容易引發心肌梗塞或心因性猝死，增加中風和猝死的風險。

國人十大死因中，癌症、糖尿病、心血管疾病、慢性呼吸道疾病，就占死亡人數近8成，而四大共同危險因子，就是吸菸、身體活動不足、不健康飲食及有害飲酒，其中吸菸與心血管疾病及慢性呼吸道疾病有最直接的關係。

台灣竹山秀傳胸腔主任陳香伶表示，發生慢性吸吸道疾病的年齡層不僅限於年長者，除慢性阻塞性肺部疾病外，有胸悶、氣喘、慢性支氣管炎的民眾，都應注意天冷，造成氣管收縮，導致病情加重，甚至增加呼吸道疾病的死亡率。

醫師並提醒吸菸族群，吸菸年齡下降，對年輕吸菸者而言，或許不會立即感受到健康的威脅，但可能發覺呼吸變淺，一旦菸齡超過25年，就會出現慢性阻塞性肺病，最好還是戒菸。

南投衛生局指出，天氣冷時，民眾一定要做好頭部、頸部、腹部、手部及腳部的保暖措施，防止身體感受忽冷忽熱，並且一定要戒菸，才能有效防止心血管疾病、腦血管疾病及慢性呼吸道疾病的急性發作。

心血管疾病 中風 猝死

上一則

頻繁頭痛、腸胃不適 可能與「人際相處」不佳有關

下一則

常化眼妝、緊盯3C要注意 她眼睛發炎「長滿蟎蟲」

延伸閱讀

失去自主能力…中風後憂鬱 容易被忽略

失去自主能力…中風後憂鬱 容易被忽略
逐年調高吸菸年齡 紐西蘭將立法讓下一代永絕菸癮

逐年調高吸菸年齡 紐西蘭將立法讓下一代永絕菸癮

愛爬山退休族突左腳無力摔一跤 送醫發現是中風

愛爬山退休族突左腳無力摔一跤 送醫發現是中風
請問專家／認識中風 及早預防

請問專家／認識中風 及早預防

熱門新聞

網紅醫師陳志金在臉書上提到王力宏事件。（圖／取自臉書）

蕾的「煤氣燈效應」 醫師：追王力宏案八卦 長知識

2021-12-20 19:44
堅果 (Getty Images)

7天然抗氧化劑 抗衰老

2021-12-20 02:00
中醫「三九貼」不僅可改善過敏性鼻炎，也可改善體內循環不良。記者簡慧珍／攝影

冬天穿羽絨衣也沒用 中醫這招搞定身體畏寒手腳冰冷

2021-12-16 05:28
汗皰疹和流汗無直接關係，但睡眠不足、壓力大、過敏體質者反而容易罹患。圖／南投醫院提供

沒流汗卻罹汗皰疹 壓力大、睡眠不足、過敏者要當心

2021-12-18 05:23
醫師把藥丸敷貼於穴道上。圖／高市聯醫提供

天冷就頭痛全年穿襪子睡覺都沒用 結果試這招獲得改善

2021-12-21 05:41
圖片來源 ／健康醫療網

骨質疏鬆症要血液檢測？除了骨密度 這些數值也很重要

2021-12-21 01:00

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗