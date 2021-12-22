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頻繁頭痛、腸胃不適 可能與「人際相處」不佳有關

記者許政榆／台北報導
書田診所精神科主任醫師陳家駒表示，疼痛是一個主觀的感覺，經過各種檢查仍找不出原因，不表示疼痛不存在，有可能是心理引起的疼痛感，建議定期回診治療。圖／書田診所提供
書田診所精神科主任醫師陳家駒表示，疼痛是一個主觀的感覺，經過各種檢查仍找不出原因，不表示疼痛不存在，有可能是心理引起的疼痛感，建議定期回診治療。圖／書田診所提供

一名60多歲男性，先前因排尿不適就醫，經過治療康復後，仍然不時感覺疼痛，且位置不定，到處求治都找不出原因，吃藥也未改善，甚至嚴重到有自傷念頭。後續轉至精神科診療，發現每次疼痛發生時間點，多與人際相處不順利有關，臆斷為「心因精神性疼痛症」，後續給予藥物，以及遇到類似情境如何應對、轉念方法，使患者疼痛頻率及程度大幅減緩。

台灣書田診所精神科主任醫師陳家駒指出，該個案對疼痛的描述，與器官疼痛不同，檢查也無發現組織、神經的受損，各項檢查均正常，可臆斷為心因精神性疼痛症。經問診了解，每次疼痛發生時間點多與人際相處有關，當感到不被支持、環境不順時疼痛會加劇，且出現衝動大叫的行為。

陳家駒表示，疼痛機制十分複雜，表現方式多樣，可能是頭痛、腹痛、肩頸痛、腸胃不適、胸悶等，在特定的情境下疼痛感會加劇。當經過反覆檢查確認非生理生化、器官組織病因問題引起的疼痛，就要考慮心理因素造成的心因性疼痛。引起疼痛的心理因素眾多，人際衝突、生活中的各種壓力、焦慮、憂鬱、疼痛記憶等都是可能原因。

在治療方面，陳家駒表示，根據個案自述、診察資料、疼痛反應等，了解引起個案疼痛的誘因為何、在何種情境下會感覺疼痛以及當下的情緒反應，給與相對應的止痛藥或精神科藥物。同時指導面對疼痛發生時的行為、情緒反應該如何應對，以降低對藥物的依賴或是預防藥物過度使用，提供正面合宜抗痛方式，定期追蹤調整，逐步擺脫慢性疼痛困擾。

陳家駒提醒，疼痛是一個主觀的感覺，在經過各種檢查仍找不出原因，不表示疼痛不存在，有可能是心理引起的疼痛感，長期慢性無法說清楚排解的疼痛，也會影響到情緒及心情，甚至周圍的親友。找出引起疼痛的心理因素，定期回診治療，了解如何應對，才能逐漸擺脫心因性疼痛的困擾。

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