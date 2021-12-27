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新生兒「周產期窒息」黃金6小時低溫療法救命

張裕珍
呂怡萱醫師為新生兒病童執行低溫療法。（圖：新竹台大分院提供）
呂怡萱醫師為新生兒病童執行低溫療法。（圖：新竹台大分院提供）

台灣30歲孕婦曉琪懷孕38周，產檢過程正常，未料生產前兩天感到胎動變少，立刻警覺前往新竹台大分院新竹醫院掛急診。由於胎兒窘迫合併胎兒心跳下降，緊急剖腹產，男嬰出生後沒自主呼吸、心跳慢、四肢張力低弱，經緊急復甦處置後恢復生命徵象，醫師診斷發現男嬰是新生兒周產期窒息，進行全身性低溫治療，目前持續追蹤恢復良好。

新竹台大分院小兒部新生兒科醫師呂怡萱說，「新生兒周產期窒息」是指胎兒在生產過程前後因故無法獲得足夠氧合或血液灌流，造成代謝性酸血症及缺氧性腦病變。發生率為每1千名活產新生兒約1至8位，缺氧除了對心、肺、肝、腎等器官造成傷害，有一定比例中重度缺氧性腦病變可能造成腦麻、癲癇、視力或聽力缺損等長期後遺症。

呂怡萱說明，新生兒發生周產期窒息的原因包括早產、胎盤或臍帶功能不佳（如產前出血、胎盤早期剝離、臍帶脫垂等）等。經歷周產期窒息新生兒，出生後臨床上可能出現延遲哭泣、活動力欠佳、肌張力低下、缺乏自主呼吸、痙攣等神經學異常症狀。

近年低溫療法為缺氧缺血性腦病變寶寶帶來曙光。新生兒低溫療法適用出生周數大於36周、出生體重大於1800克符合缺氧缺血性腦病變的新生兒，在出生後的黃金6小時內，藉由特殊體溫監控調節儀器低溫治療持續72小時，期間將病嬰的核心體溫維持在33到35℃，低溫治療期滿再逐漸將體溫回溫，可降低死亡率與神經學後遺症發生率。

呂怡萱也提醒孕婦，懷孕過程中除了建議接受規則產檢外，生產前後的孕婦若有任何狀況，也應該儘速尋求婦產科醫師專業的診治與協助。若寶寶在周產期間遭受缺氧缺血性腦病變，應在關鍵的出生6小時內接受低溫治療，並且在具備有新生兒科、小兒神經科及復健科醫師等專業團隊的醫療院所接受診治，將傷害與後遺症減少至最低。

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