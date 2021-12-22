常化眼妝、緊盯3C要注意 她眼睛發炎「長滿蟎蟲」

（圖：健康醫療網提供）

30歲從事百貨業的李小姐，最近眼皮發紅、刺癢、眼屎分泌物也非常多，忍不住用手揉眼睛，甚至一直長針眼，由於李小姐平時必須「全妝上陣」，以服務前來購物的客人，但眼睛問題影響工作，趕緊跑去眼科診所就診，才知原來自己得了「眼瞼炎」。醫生檢查，發現睫毛根部布滿「蟎蟲」。知名眼科診所院長李文浩表示，臨床上常常看到女生愛化妝、卸妝及保養眼睛的方法錯誤，造成蟎蟲感染，甚至常滑手機 、常看3C眼睛，很少眨眼，導致不知不覺傷眼，還會同時引發乾眼症。

5秒眨眼有多重要？能保護眼球

看似只有5秒鐘的眨眼動作，眼睛卻在秒瞬之間完成一連串動作來保護眼球，一般人眨眼平均每分鐘15∼20次，從眨下去到睜開的瞬間，角膜處於短暫破裂的狀態，位於太陽穴附近的淚腺袋，開始分泌淚水到眼膜，同時間，在睫毛根部底下的瞼板腺會分泌油脂，以「油包水」的方式，形成由內而外具有黏液層、水液層、油脂層的「淚膜」，李文浩表示，淚水就是不含紅血球的血清，可以達到修復、維持眼球溼潤，但3C產品氾濫盛行，長時間緊盯手機螢幕，造成眨眼次數越來越低，眼睛未受保護，容易感染甚至引發眼瞼炎、乾眼症等眼睛疾病。

李文浩表示，有些人睡覺時眼睛會微微張開，淚液就會被蒸發掉，建議民眾睡前不要點藥妝店的眼藥水，因為通常含有防腐劑，「防腐劑只會讓眼睛越點越乾」。而是要盡量使用藥膏或凝膠，尤其是維他命A的藥膏，睡前時抹上一層讓眼睛達到保濕作用。

愛美是天性，化妝也是人之常情，但清潔保養務必要正確、確實，李文浩表示，女生的內眼線、假睫毛、睫毛膏等等產品，容易阻塞眼睛、還會長寄生蟲（蟎蟲），且一個毛囊通常會有3-4隻蟎蟲在裡面，常見症狀為搔癢，以及清晨時睫毛根部有白色碎屑、分泌物。

李文浩強調，保養眼睛平常就要做起，正確的步驟才能預防眼瞼炎的發生：

步驟一：熱敷

首先清潔雙手、摘除隱形眼鏡、使用熱毛巾、乾蒸氣眼罩，或者定時控溫的熱敷墊（45度C，熱敷10分鐘），最好是有醫療器材許可證的熱敷墊，才有安全保障，並將熱敷用品輕輕覆蓋於臉部、閉眼休息。

步驟二：清潔

熱敷後，可使用眼部專用清潔液擦拭，養成每日眼瞼清潔2-3次的衛生習慣。以棉片沾取適量的眼部專用清潔液，甚至是含有茶樹精油成分可以除蟎蟲，由眼頭至眼尾單向輕輕擦拭，清潔眼部及睫毛根部的分泌物。另外，每天可以使用棉花棒，將眼屎等分泌物掏出，保持清潔，否則用手搓揉，會加重受到感染的可能性。

步驟三：保健

除了熱敷與清潔，民眾每天務必保持充足睡眠，均衡飲食，並少吃刺激性食物，多吃富含維他命A、C、E的蔬果，或是可以補充含有多元不飽和脂肪酸的魚油及維生素D3。李文浩強調，民眾要注意自己的用眼習慣，定時休息，每隔50分鐘休息5-10分鐘，還要留意眨眼次數。若有發炎等不適問題，請儘速諮詢眼科專科醫師。

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