我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

33歲女常摔倒、便秘、沒食慾 確診「這病」恐終生臥床

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

33歲王小姐患先天性水腦症，自幼發育遲緩，曾歷經四次引流手術，近半年來突然常摔倒、便秘且食慾不振，經檢查確診為脊髓空洞症，父母不捨女兒後半生為殘疾所苦，轉診至亞大醫院接受微創開顱手術治療，術後患者症狀大幅改善，也順利恢復行走，雙親感動表示：「會陪伴女兒繼續走下去」。

腦部先天構造異常 導致發展遲滯症

亞洲大學附屬醫院副院長暨神經外科主任林志隆表示，患者因腦部先天構造異常，導致腦脊髓液不正常堆積於腦部，雖然接受多次手術引流腦脊髓液，但仍有發展遲滯症；這次到院時腦室明顯腫大突出，經核磁共振影像顯示，王小姐的小腦懸雍垂下疝，導致腦脊髓液循環阻塞，引發頸胸腰椎的脊髓被液體嚴重壓迫，才會出現上述症狀。

脊髓空洞症 罕見且初期難察覺

林志隆主任指出，脊髓空洞症主要發生在脊髓部位，因為相當罕見，許多患者無法於疾病初期察覺異狀，症狀包括步態不穩、四肢及頸椎痠麻疼痛、感覺異常、頭暈疲倦等，由於患者的脊髓積水壓迫頸胸椎，導致步態不穩，父母擔心女兒日後無法自理生活，需他人從旁協助，因而積極求助醫療團隊協助。

手腳麻木、步態不穩快就醫

經評估，決定透過微創開顱手術，在顯微鏡的輔助操作下，搭配神經導航系統及術中神經監測，將後顱窩減壓並切除軟腦膜下的小腦懸雍垂，使被阻塞的腦脊髓液重新回流，解除壓迫狀態，術後一舉改善步態不穩、便祕、食慾不振等問題，讓患者家屬都十分振奮。

林志隆主任提醒，脊髓空洞症的病程緩慢，治療過程相當困難，建議若發現手腳麻木無力、步態不穩、肌肉萎縮等症狀，都應該儘速就醫檢查，以把握治療黃金時間。

【延伸閱讀】

第三劑疫苗怎麼選？　國外研究：2劑AZ+莫德納效果最佳

高血脂者吃湯圓　營養師建議加這味！

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52300

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

莫德納 便祕 肌肉

上一則

常化眼妝、緊盯3C要注意 她眼睛發炎「長滿蟎蟲」

下一則

婦人彎腰竟骨折 灌「骨水泥」隔天可下床

延伸閱讀

骨質疏鬆症要血液檢測？除了骨密度 這些數值也很重要

骨質疏鬆症要血液檢測？除了骨密度 這些數值也很重要
「渣」不分男女 心理師不藏私分享「渣渣辨識法」

「渣」不分男女 心理師不藏私分享「渣渣辨識法」
坐姿不良、常彎腰、仰背？當心「脊椎滑脫」上身

坐姿不良、常彎腰、仰背？當心「脊椎滑脫」上身
體重過重小心「糖胖症」找上門 逆轉方法看這

體重過重小心「糖胖症」找上門 逆轉方法看這

熱門新聞

網紅醫師陳志金在臉書上提到王力宏事件。（圖／取自臉書）

蕾的「煤氣燈效應」 醫師：追王力宏案八卦 長知識

2021-12-20 19:44
堅果 (Getty Images)

7天然抗氧化劑 抗衰老

2021-12-20 02:00
中醫「三九貼」不僅可改善過敏性鼻炎，也可改善體內循環不良。記者簡慧珍／攝影

冬天穿羽絨衣也沒用 中醫這招搞定身體畏寒手腳冰冷

2021-12-16 05:28
汗皰疹和流汗無直接關係，但睡眠不足、壓力大、過敏體質者反而容易罹患。圖／南投醫院提供

沒流汗卻罹汗皰疹 壓力大、睡眠不足、過敏者要當心

2021-12-18 05:23
醫師把藥丸敷貼於穴道上。圖／高市聯醫提供

天冷就頭痛全年穿襪子睡覺都沒用 結果試這招獲得改善

2021-12-21 05:41
圖片來源 ／健康醫療網

骨質疏鬆症要血液檢測？除了骨密度 這些數值也很重要

2021-12-21 01:00

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗