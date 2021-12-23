33歲女常摔倒、便秘、沒食慾 確診「這病」恐終生臥床

（圖：健康醫療網提供）

33歲王小姐患先天性水腦症，自幼發育遲緩，曾歷經四次引流手術，近半年來突然常摔倒、便秘且食慾不振，經檢查確診為脊髓空洞症，父母不捨女兒後半生為殘疾所苦，轉診至亞大醫院接受微創開顱手術治療，術後患者症狀大幅改善，也順利恢復行走，雙親感動表示：「會陪伴女兒繼續走下去」。

腦部先天構造異常 導致發展遲滯症

亞洲大學附屬醫院副院長暨神經外科主任林志隆表示，患者因腦部先天構造異常，導致腦脊髓液不正常堆積於腦部，雖然接受多次手術引流腦脊髓液，但仍有發展遲滯症；這次到院時腦室明顯腫大突出，經核磁共振影像顯示，王小姐的小腦懸雍垂下疝，導致腦脊髓液循環阻塞，引發頸胸腰椎的脊髓被液體嚴重壓迫，才會出現上述症狀。

脊髓空洞症 罕見且初期難察覺

林志隆主任指出，脊髓空洞症主要發生在脊髓部位，因為相當罕見，許多患者無法於疾病初期察覺異狀，症狀包括步態不穩、四肢及頸椎痠麻疼痛、感覺異常、頭暈疲倦等，由於患者的脊髓積水壓迫頸胸椎，導致步態不穩，父母擔心女兒日後無法自理生活，需他人從旁協助，因而積極求助醫療團隊協助。

手腳麻木、步態不穩快就醫

經評估，決定透過微創開顱手術，在顯微鏡的輔助操作下，搭配神經導航系統及術中神經監測，將後顱窩減壓並切除軟腦膜下的小腦懸雍垂，使被阻塞的腦脊髓液重新回流，解除壓迫狀態，術後一舉改善步態不穩、便祕 、食慾不振等問題，讓患者家屬都十分振奮。

林志隆主任提醒，脊髓空洞症的病程緩慢，治療過程相當困難，建議若發現手腳麻木無力、步態不穩、肌肉 萎縮等症狀，都應該儘速就醫檢查，以把握治療黃金時間。

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資料來源：健康醫療網

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