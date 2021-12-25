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「顏面骨折」常見5部位 手術整形重建

黃柏誠／台大醫院外科部整形外科主治醫師
顏面骨折診斷，以電腦斷層攝影為第一線診斷工具，影像可經由重組成為3D立體圖像，有助於診斷及說明病情。（圖：台大醫院提供）
顏面骨折診斷，以電腦斷層攝影為第一線診斷工具，影像可經由重組成為3D立體圖像，有助於診斷及說明病情。（圖：台大醫院提供）

顏面外傷事故層出不窮。發生顏面外傷，除了交通事故外，職業傷害、運動傷害、打架等均可能為成因。

顏面骨折診斷工具，除了使用傳統X光片外，在嚴重創傷時，以電腦斷層攝影為第一線診斷工具，不僅掃描速度快，影像可經由重組成為3D立體圖像，也有助於診斷及說明病情。

另外，如果牽涉牙齒咬合問題時，全口牙齒X光片或錐狀射束電腦斷層掃描等檢查，對診斷也有莫大幫助。

常見顏面骨折，分別為前額骨、鼻骨、上顎骨、眼眶骨、下顎骨等部位骨折。

一、前額骨骨折：嚴重時可能發生氣腦或腦脊髓液外漏。

二、鼻骨折：可能伴隨流鼻血、呼吸不順暢，造成鼻形扭曲變形。

三、上顎骨骨折：可能會伴隨牙齒受傷，鼻竇空腔容易出血，斷裂亦可延伸至鄰近的顴骨，甚至眼眶等結構問題。

四、眼眶骨骨折：眼眶為椎體結構，內有眼球，內壁和底部骨頭薄如蛋殼一樣，當眼眶骨發生骨折，可能造成眼眶容積變大，眼球位置往後縮或往下墜，造成兩眼沒在同一高度上而形成複視，或眼球活動受限。眼眶骨手術重建，可藉由3D列印模型塑造，內視鏡及術中導航系統協助更為精準的眼眶重建。

五、下顎骨骨折：需使用齒列夾板及顎間固定術來協助咬合及固定，顳顎關節若是受傷，可能需要內視鏡輔助或開放性復位固定手術，協助恢復下顎及關節的完整性。

發生顏面外傷，首重病人生命徵象的穩定，任何可能危及生命的傷害要先處理，之後再進行各項檢查評估，包含顱內狀況、視力及眼睛活動度、牙齒咬合、顏面神經功能、內外耳結構等。一般若無嚴重顱內創傷或危及生命安全，可考慮在受傷同一天進行骨折復位固定術，否則2至3天後軟組織會腫脹，需等一周腫脹消退後，才是較佳手術時機。

重組 3D列印 攝影

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