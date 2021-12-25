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電燒手術揮別「顫動人生」 不再心事重重

李宗祐
蔡子賢醫師表示，心導管電燒手術因為器械的進步對於手術的療效及成功率都大幅提升。（圖：嘉義基督教醫院提供）
蔡子賢醫師表示，心導管電燒手術因為器械的進步對於手術的療效及成功率都大幅提升。（圖：嘉義基督教醫院提供）

台灣67歲劉先生近來因為頻繁的心悸、頭暈、甚至暈倒，到嘉義基督教醫院心臟科門診就醫，經一連串的檢查後發現罹患「心房顫動合併病態竇房結症候群」，心跳會忽快忽慢，甚至感到好像心臟停止，在醫師的建議下接受心律調節器植入，暈倒的症狀大幅改善，然而心悸的症狀卻依然困擾著他，最後接受了心房顫動電燒手術，惱人的心悸從此不再發生。

嘉基心臟血管科醫師蔡子賢表示，心房顫動是臨床上最常見的一種心律不整，隨著年紀增長，罹患心房顫動的發生率不斷增加，心房顫動時心跳頻率往往快且不規則，心房可能因此失去有效的收缩功能，造成呼吸困難等心衰竭症狀。

蔡子賢指出，一般而言心房顫動可分為陣發性、持續性、永久性；無論是那一類，都可能形成血栓，倘若血栓剝落順著血液流至腦部造成阻塞，就可能引發缺血性腦中風，造成嚴重的傷害，甚至有部分患者因長期持續有小血栓跑到腦部造成腦部反覆小中風，導致失智，因此心房顫動是一個可怕的腦部殺手。

蔡子賢提醒民眾，對於藥物使用不佳或是對於藥物有副作用有疑慮者，目前心導管電燒手術是最佳的治療方式，心導管電燒手術因為器械的進步對於手術的療效及成功率都大幅提升，不同於傳統的藥物治療，電燒手術是可以有機會根治心房顫動達到不需服藥的地步，因此若患者無法忍受藥物副作用，或在藥物治療無法得到明顯改善的情況，可以考慮進行電燒手術。

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