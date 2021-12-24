糖尿病洗腎機率高？做到「三要」免洗腎

糖尿病患要規律運動，控制好血糖，就能把洗腎風險降到最低。（本報資料照片）

台灣每年新增洗腎者有一半是糖尿病 病人，罹患糖尿病卻不一定要洗腎，衛福部彰化醫院從病人的態度，發現不節制飲食、懶得運動、沒規律服藥的糖尿病病人容易走上洗腎一途，做好「三要：要節制飲食、要運動、要規律服藥」的糖尿病人遠離洗腎的威脅。

糖尿病與洗腎病患的重疊度越來越大，台灣衛福部彰化醫院衛教中心個管師邱小佳從臨床個案發現，決定從糖尿病變成要洗腎的關鍵在於病人態度。

邱小佳表示，55歲賴姓病人確診罹患糖尿病十年，糖化血色素介於7至12，超出正常值4.0至5.6，他沒規律藥物，近年惡化到必須打胰島素控制病情，可是他仍沒準時施打，加上飲食不忌口又不愛運動，近日回診檢查出已經重度慢性腎衰竭，腎絲球過濾速率降到20，恐將走向15以下的末期腎臟病變，必須洗腎，他才驚覺事情嚴重了。

另外兩位糖尿病病人，58歲江姓男子十年前確診糖尿病，一開始就要注射胰島素控制，江姓病人持續監測血糖 並做飲食控制，堅持每天運動兩小時，確診的兩年後改藥物控制，糖化血色素一直控制在7以下；腎絲球過濾速率維持約80。

32歲的唐姓女子買了檢測 機定時檢測血糖，戒除愛吃含糖飲料的習慣，改喝無糖豆漿或茶，每天喝水超過1500毫升，每周運動三次，維持穩定血糖，向洗腎說「謝謝不聯絡」。

邱小佳說，病人聲稱工作忙，常忘了服藥，也常忘了注射胰島素，三餐因工作忙碌沒定時定量也沒時間運動，歸根究柢忽略的原因是身體沒不適症狀，很自然放鬆警戒心，賴姓病人可說是眾多糖尿病病人步向洗腎的縮影，值得引以為鑑。

衛福部彰化醫院腎臟內科主任蔡旻叡指出，高血糖會導致血管病變及影響腎絲球基底膜，造成腎臟病變，如果沒規律服藥、運動、進食，看似沒不適症狀，其實是在「吃老本」，很可能五至十年後出現洗腎等不良後果。

蔡旻叡建議，糖尿病患者除了固定服藥或施打胰島素，還要定期追蹤抽血及回診，飲食要定時定量，除了少油、少糖、少鹽還要少吃精緻和高膽固醇的食物，多食用富含纖維質的食物，儘量避免飲酒。此外，每天飲用1500至2000毫升開水，但要視自身狀況調整飲水量，運動可提振身體對胰島素的敏感度，降低血糖濃度，所以要養成規律運動的習慣，只要血糖控制得好，就能把洗腎風險降到最低。