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學齡前幼童如何玩？ 「玩對了」有助孩子建全發展

謝進盛
學齡前幼童該如何玩？職能治療師建議應注重多元且豐富遊戲。（圖：新營醫院提供）
學齡前幼童該如何玩？職能治療師建議應注重多元且豐富遊戲。（圖：新營醫院提供）

4歲的小明已上幼兒園，但表現卻跟不上同儕，媽媽很憂心地到醫院求助，職能治療師進一步發現，小明幾乎只喜歡玩玩具車，建議學齡前孩子需要大量遊戲與玩具來學習各種技能。

台灣新營醫院職能治療師黃俊誠表示，影響孩子發展因素很多，且常相互影響，都是環環相扣且能力間相互堆疊後才會出現。

「學齡前的孩童，以遊戲的方式在學習。」黃俊誠指出，以兒童發展角度來看遊戲行為，可觀察到孩子認知性及社會性發展，孩童遊戲行為可分為下述四類：

1.功能遊戲

出生至2歲期間，為孩童最早出現遊戲方式，簡單重複肌肉活動，無目的重複操弄，藉此獲得快樂，如跑、跳、反覆抓握物體和操弄玩具，來滿足其感官刺激。

2.建構遊戲

約2歲起，開始有目的遊戲與使用玩具，操弄或建造物體，或有目的的將遊戲材料組織為成品，如積木、黏土、畫畫、堆沙等。

3.戲劇遊戲

約2歲到7歲，藉由假裝進行想像遊戲、模仿角色的遊戲，或關於行動和情境的偽裝，例如扮家家酒、木棍騎馬、餵玩偶吃飯等。

4.規則遊戲

7歲以上，孩童邏輯性及組織性越來越強，開始訂定遊戲規則，並且互相遵守遊戲方式，如123木頭人、躲貓貓、下棋等。

黃俊誠表示，孩子成長過程，遊戲經驗、性別及先天氣質，會讓孩子有自己偏好遊戲方式，家長可適度尊重孩子選擇，但學齡前孩子需要大量遊戲與玩具來學習各種技能，假使孩子明顯偏好某些特定遊戲，父母要留意是否缺乏或排斥其他遊戲及感覺經驗。

黃俊誠認為，多元且豐富遊戲，有助孩子健全發展，除提供多元玩具，父母引導與陪伴更重要，才能讓孩子探索與學習路更寬、更廣。

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