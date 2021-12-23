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試管嬰兒不健康？醫破除3大錯誤迷思

許政榆
王瑞生醫師說，「年齡」是女性生育能力、胎兒健康及活產的重要關鍵因素，呼籲有不孕徵兆的夫妻把握時間正確就醫。(圖：王瑞生提供)
王瑞生醫師說，「年齡」是女性生育能力、胎兒健康及活產的重要關鍵因素，呼籲有不孕徵兆的夫妻把握時間正確就醫。(圖：王瑞生提供)

台灣一名39歲女性，35歲發現自己難懷孕，到大醫院也檢查不出子宮、卵巢存在問題，因對試管嬰兒存疑，多年來仍嘗試自然受孕，直到今年7月國民健康署擴大試管嬰兒補助，她才主動求診，經過醫師縝密檢查，成功揪出其因子宮頸閉鎖不全導致難孕，更發現AMH值過低、卵巢功能低於平均，加緊進入試管療程，日前順利懷上健康的試管寶寶，明年正式當媽媽。

根據美國輔助生殖技術學會（SART）統計，相較延遲一至兩年施術者，35歲前進入試管療程可提升近15%活產率。王瑞生說，35歲後女性將面臨「生育力懸崖」，試管嬰兒的成功率也會驟降，如發現自己疑似難孕，應盡早到生殖中心找專業醫師檢查，勿因錯誤觀念延誤黃金生育時機。

王瑞生表示，過去有許多難孕夫妻存有三大迷思，包括「試管嬰兒容易不健康、不聰明、有缺陷」，而遲遲不敢進行療程，「生殖醫學進步，年齡是女性生育關鍵因素，不孕徵兆的夫妻應把握時間就醫」。

錯誤迷思一是「身高、體重落後？」王瑞生表示，根據大規模研究統計，試管嬰兒在身高、體重，皆與自然受孕孩童沒有顯著差異，反而是高齡受孕，更可能導致寶寶發育問題。第二迷思「智力、學習力落後？」美國生殖醫學會（ASRM）2020年發表的追蹤報告指出，試管嬰兒不論是閱讀或是數學成績皆與自然受孕一致。

第三則擔心「健康隱憂，恐致畸型？」王瑞生引用日本研究表示，目前並無證據表明試管嬰兒畸形比率較自然受孕高。精準生殖醫學能幫助難孕夫妻，篩選出品質較佳、著床率較高的胚胎，在精確的時機點植入受精卵，克服常見難孕、易流產等問題，幫助生下健康寶寶，早日當爸媽。

王瑞生表示，除了上述錯誤迷思，過去不少難孕夫妻因療程費用昂貴、過程辛苦而打退堂鼓。今年起開放補助後，能減輕五成以上的經濟負擔。另外，雖然試管嬰兒療程不輕鬆，但近年技術進步，所需施打的針劑數量較過去少，透過有經驗的醫師評估，可精準且有效率縮短患者療程時間及次數。

日本

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