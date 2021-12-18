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坐姿不良、常彎腰、仰背？當心「脊椎滑脫」上身

健康醫療網／記者曾正豪報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

49歲洪女士原本喜愛戶外活動，每到假日總與親友相約爬山運動，但一年多前因下背痛及右下肢麻痛被迫躺床足不出戶，四處治療及復健並無改善，直到至骨科檢查發現是第4、5腰椎脊椎滑脫合併脊椎神經壓迫所致，經詳細討論後，接受電腦導航系統合併前側位脊椎減壓骨融合手術治療，隔天即能穿著背架下床活動。

坐姿不良易增加脊椎負擔

台灣亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、骨科部主治醫師林琮凱表示，造成下背痛原因相當多元，包括椎間盤突出、肌肉筋膜發炎、脊椎滑脫等，其中脊椎滑脫好發於第4、5節腰椎及第5腰椎與薦骨間，加上此處活動角度最大，若是生活中坐姿不良，或經常進行彎腰、仰背、搬重物等動作，就可能造成會使脊椎受力增加，進而使得椎間盤高度下降且彈性韌度變差、脊椎關節磨耗加速、關節囊變鬆馳等退化情形，最後造成脊椎滑脫。

前側位脊椎減壓骨融合手術

針對脊椎滑脫合併神經壓迫的患者，初期會建議保守治療，若保守治療後並無法有效改善疼痛，則可進一步接受手術治療。林琮凱主治醫師說明，以「前側位脊椎減壓骨融合手術」為例，搭配Ｏ-arm電腦導航系統，根據現場手術擺位時獲取的手術部位各解剖結構，即可於術中達到「實時且全時」手術導航，更精準、安全，且更少傷害。

此外，就力學上更能增加脊椎融合的穩定性及背曲角度，減少一般脊椎術後長期腰背痠痛發生機會或平背症候群(flat back syndrome)，甚至部分患者術後當天即可下床行走。

這些部位不適應盡快就醫

林琮凱主治醫師提醒，脊椎滑脫容易造成神經根壓迫，會出現腰痠背痛、或延伸至臀部及大腿後側痠麻脹痛，嚴重時更有跛行的情形，建議若有上述症狀，應積極就醫，平時也應維持適當體重，以減輕腰椎負荷，做任何動作時，採正確姿勢，才能減緩脊椎退化並預防脊椎滑脫。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52262

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