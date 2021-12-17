我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生血栓奪9命 CDC拋出成人「避打」建議

被拆散移民家庭訴訟 司法部退出和解談判

年長者心臟小鹿亂撞要當心 留意心房顫動致缺血性中風

記者周宗禎／台南報導
年長者心臟小鹿亂撞要當心留意心房顫動致缺血性中風。圖／醫師蔣俊彥提供
年長者心臟小鹿亂撞要當心留意心房顫動致缺血性中風。圖／醫師蔣俊彥提供

近來早晚氣溫低、日夜溫差大，台灣奇美醫學中心搶救許多「心房顫動產生血栓致缺血性中風」患者；心臟血管內科主治醫師蔣俊彥今天貼文提醒民眾：氣溫驟降時，年紀大及慢性病患要特別留意心血管健康。

蔣俊彥提醒，因心房顫動是無形的殺手，嚴重時會造成缺血性腦中風；有慢性病年尤其年長者出現心悸、呼吸困難、暈眩等「心房顫動」症狀，應立即就醫。

蔣俊彥說，「心房顫動」心臟血管內科常見，近年高齡人口越來越多，心房顫動盛行率也逐年增加，通常心律不整會造成心悸、呼吸困難，甚至胸悶，年紀大尤其有許多慢性病的常常發生，一旦出現心房顫動，有時就產生嚴重肺水腫甚至休克。

他說，心房顫動會是無形的殺手，是因很多人症狀不明顯而忽視，心房顫動容易在心臟左心房的左心耳位置形成血栓，血栓隨著心臟搏動打到身體各處，就容易發生缺血性腦中風及其他部位血管栓塞併發症；研究顯示有2到3成的腦梗塞是因為心房顫動引起，血栓風險隨著共病多寡有不同程度中風危險。

蔣俊彥指出，心房顫動主要以抗凝血藥物治療，減少心臟血栓形成，進而減少缺血性腦中風；近年也有冷凍電燒手術、迷宮手術和左心耳封堵術等方式預防治療血栓，考量病人身體狀況及出血風險不同，治療前應與醫師詳細溝通了解。

近來早晚氣溫溫差大，蔣俊彥建議留意脈搏跳動，如有心臟小鹿亂撞般跳動、心悸、暈眩、胸痛等症狀，應儘速就醫釐清，與醫師討論找出治療方式，建議病人應規則服藥，且接受醫師藥師衛教，才能有最佳療效、減少風險。

年長者心臟小鹿亂撞要當心留意心房顫動致缺血性中風。圖／醫師蔣俊彥提供
年長者心臟小鹿亂撞要當心留意心房顫動致缺血性中風。圖／醫師蔣俊彥提供

中風 併發症

上一則

懷孕38周新生兒周產期窒息 黃金6小時低溫療法救命

延伸閱讀

嬌生血栓奪9命 CDC拋出成人「避打」建議

嬌生血栓奪9命 CDC拋出成人「避打」建議
嬌生血栓奪9命 CDC：建議優先接種輝瑞、莫德納

嬌生血栓奪9命 CDC：建議優先接種輝瑞、莫德納
心臟靜脈中心提醒靜脈曲張危害性

心臟靜脈中心提醒靜脈曲張危害性
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

熱門新聞

Allergan開發的新型眼藥水可治療老花眼症狀，預估可能影響1.28億美國人。美聯社

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

2021-12-10 18:54
(取材自健康醫療網)

低鹽飲食等於沒味道？注意「這幾招」吃得美味又健康

2021-12-11 00:30
中醫「三九貼」不僅可改善過敏性鼻炎，也可改善體內循環不良。記者簡慧珍／攝影

冬天穿羽絨衣也沒用 中醫這招搞定身體畏寒手腳冰冷

2021-12-16 05:28
(取材自健康醫療網)

少年腦中風路倒 顱內動脈取栓術撿回一命

2021-12-11 00:00
林姓老婦假牙內鈎竟是造成她罹患口腔症的主音。記者簡慧珍／攝影

八旬婦罹患舌癌 原來無聲殺手住在口腔內

2021-12-09 05:07
書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，胃食道逆流常見打嗝、吞嚥困難、喉嚨有異物感、火燒心等，且當忙碌或壓力大症狀又會出現，呼籲民眾除了治療，生活習慣及飲食控制也很重要。圖／書田診所提供

突然講話聲音沙啞、不斷打嗝 恐是胃食道逆流找上門

2021-12-10 05:18

超人氣

更多 >
南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖
曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光

曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光
新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班
紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種

紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種