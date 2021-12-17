年長者心臟小鹿亂撞要當心 留意心房顫動致缺血性中風

年長者心臟小鹿亂撞要當心留意心房顫動致缺血性中風。圖／醫師蔣俊彥提供

近來早晚氣溫低、日夜溫差大，台灣奇美醫學中心搶救許多「心房顫動產生血栓致缺血性中風 」患者；心臟血管內科主治醫師蔣俊彥今天貼文提醒民眾：氣溫驟降時，年紀大及慢性病患要特別留意心血管健康。

蔣俊彥提醒，因心房顫動是無形的殺手，嚴重時會造成缺血性腦中風；有慢性病年尤其年長者出現心悸、呼吸困難、暈眩等「心房顫動」症狀，應立即就醫。

蔣俊彥說，「心房顫動」心臟血管內科常見，近年高齡人口越來越多，心房顫動盛行率也逐年增加，通常心律不整會造成心悸、呼吸困難，甚至胸悶，年紀大尤其有許多慢性病的常常發生，一旦出現心房顫動，有時就產生嚴重肺水腫甚至休克。

他說，心房顫動會是無形的殺手，是因很多人症狀不明顯而忽視，心房顫動容易在心臟左心房的左心耳位置形成血栓，血栓隨著心臟搏動打到身體各處，就容易發生缺血性腦中風及其他部位血管栓塞併發症 ；研究顯示有2到3成的腦梗塞是因為心房顫動引起，血栓風險隨著共病多寡有不同程度中風危險。

蔣俊彥指出，心房顫動主要以抗凝血藥物治療，減少心臟血栓形成，進而減少缺血性腦中風；近年也有冷凍電燒手術、迷宮手術和左心耳封堵術等方式預防治療血栓，考量病人身體狀況及出血風險不同，治療前應與醫師詳細溝通了解。

近來早晚氣溫溫差大，蔣俊彥建議留意脈搏跳動，如有心臟小鹿亂撞般跳動、心悸、暈眩、胸痛等症狀，應儘速就醫釐清，與醫師討論找出治療方式，建議病人應規則服藥，且接受醫師藥師衛教，才能有最佳療效、減少風險。