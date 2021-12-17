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懷孕38周新生兒周產期窒息 黃金6小時低溫療法救命

記者張裕珍／新竹報導
新竹台大分院小兒部新生兒科醫師呂怡萱為新生兒病童執行低溫療法。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院小兒部新生兒科醫師呂怡萱為新生兒病童執行低溫療法。圖／新竹台大分院提供

30歲曉琪懷孕38周，產檢過程正常，未料生產前2天感到胎動變少，立刻警覺前往台灣新竹台大分院新竹醫院掛急診。由於胎兒窘迫合併胎兒心跳下降，緊急剖腹產，男嬰出生後沒自主呼吸、心跳慢、四肢張力低弱，經緊急復甦處置後恢復生命徵象，醫師診斷發現男嬰是新生兒周產期窒息，進行全身性低溫治療，目前持續追蹤恢復良好。

新竹台大分院小兒部新生兒科醫師呂怡萱說，「新生兒周產期窒息」是指胎兒在生產過程前後因故無法獲得足夠氧合或血液灌流，造成代謝性酸血症及缺氧性腦病變。發生率為每1千名活產新生兒約1至8位，缺氧除了對心、肺、肝、腎等器官造成傷害，有一定比例中重度缺氧性腦病變可能造成腦麻、癲癇、視力或聽力缺損等長期後遺症。

呂怡萱說明，新生兒發生周產期窒息的原因包括早產、胎盤或臍帶功能不佳（如產前出血、胎盤早期剝離、臍帶脫垂等）等。經歷周產期窒息新生兒，出生後臨床上可能出現延遲哭泣、活動力欠佳、肌張力低下、缺乏自主呼吸、痙攣等神經學異常症狀。

近年低溫療法為缺氧缺血性腦病變寶寶帶來曙光。新生兒低溫療法適用出生周數大於36週、出生體重大於1800克符合缺氧缺血性腦病變的新生兒，在出生後的黃金6小時內，藉由特殊體溫監控調節儀器低溫治療持續72小時，期間將病嬰的核心體溫維持在33到35℃，低溫治療期滿再逐漸將體溫回溫，可降低死亡率與神經學後遺症發生率。

呂怡萱也提醒孕婦，懷孕過程中除了建議接受規則產檢外，生產前後的孕婦若有任何狀況，也應該儘速尋求婦產科醫師專業的診治與協助。若寶寶在周產期間遭受缺氧缺血性腦病變，應在關鍵的出生6小時內接受低溫治療，並且在具備有新生兒科、小兒神經科及復健科醫師等專業團隊的醫療院所接受診治，將傷害與後遺症減少至最低。

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