我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

輕熟女想除鼻頭大痣 意外發現皮膚癌

記者王昭月／綜合報導
皮膚科醫師提醒，鼻頭長痣小心癌變。（圖：義大醫院提供）
皮膚科醫師提醒，鼻頭長痣小心癌變。（圖：義大醫院提供）

佳節假期將屆，一名30多歲輕熟女想藉助醫美整修「門面」，但醫師直覺她鼻頭一顆大痣怪異，建議化驗，結果竟是皮膚癌。台灣義大醫院皮膚科主任兼尖端醫美部總監劉懿珊表示，皮膚癌若能早期發現，多數能治癒，一旦深入真皮層，恐需做大規模的整型重建。

劉懿珊指出，這名輕熟女鼻頭上的痣從10幾歲就有，因感覺臉部不清爽，想要除痣、除斑，但診斷後懷疑可能是基底細胞癌，檢驗結果確診。「不要以為只是一顆母痣而已。」這些母痣可能因為後天壓力過大或暴露於紫外線下、或無意間接觸到一些致癌因子而導致病變，最近不少做醫美的民眾，都意外發現罹患皮膚癌，有年輕化趨勢。

劉懿珊說，基底細胞癌是常見的皮膚癌，成因與暴露於紫外線、老化或接觸重金屬物質有關。辨識皮膚癌有「ABCDE」五步驟，包括觀察身上的斑點或痣，邊緣是否呈不規則變化，顏色黑黑紅紅不均勻，長在臉上超過0.5公分，或變大變凸，都要有所警覺。皮膚癌約9成是早期可根治，因此早期發現，即有機會治癒，一旦侵犯到骨骼，恐有致命危機。

劉懿珊說，這名輕熟女以微創手術切除約0.3公分深的病灶，搭配汽化雷射特殊敷料就平掉，術後口服功能醫學營養素，降低傷口發炎，幾乎零疤痕。但基底細胞癌患者術後，再產生新的皮膚癌機會仍較常人高一些，必須每年定期追蹤。

致癌

上一則

偏頭痛好惱人 8大訣竅攝取咖啡因

下一則

頻繁頭痛、腸胃不適 可能與「人際相處」不佳有關

延伸閱讀

2歲女娃去除「蝙蝠俠胎記」 開心變臉：我現在是公主了

2歲女娃去除「蝙蝠俠胎記」 開心變臉：我現在是公主了
輕熟女鼻頭長大痣 醫師一查是皮膚癌

輕熟女鼻頭長大痣 醫師一查是皮膚癌
日本發明一款偵測口罩 碰到新冠病毒會發光

日本發明一款偵測口罩 碰到新冠病毒會發光
芝加哥美容整型抗衰老中心 微整形專家葉忠醫生30多年專業醫美經驗

芝加哥美容整型抗衰老中心 微整形專家葉忠醫生30多年專業醫美經驗

熱門新聞

網紅醫師陳志金在臉書上提到王力宏事件。（圖／取自臉書）

蕾的「煤氣燈效應」 醫師：追王力宏案八卦 長知識

2021-12-20 19:44
堅果 (Getty Images)

7天然抗氧化劑 抗衰老

2021-12-20 02:00
中醫「三九貼」不僅可改善過敏性鼻炎，也可改善體內循環不良。記者簡慧珍／攝影

冬天穿羽絨衣也沒用 中醫這招搞定身體畏寒手腳冰冷

2021-12-16 05:28
汗皰疹和流汗無直接關係，但睡眠不足、壓力大、過敏體質者反而容易罹患。圖／南投醫院提供

沒流汗卻罹汗皰疹 壓力大、睡眠不足、過敏者要當心

2021-12-18 05:23
醫師把藥丸敷貼於穴道上。圖／高市聯醫提供

天冷就頭痛全年穿襪子睡覺都沒用 結果試這招獲得改善

2021-12-21 05:41
圖片來源 ／健康醫療網

骨質疏鬆症要血液檢測？除了骨密度 這些數值也很重要

2021-12-21 01:00

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗