輕熟女想除鼻頭大痣 意外發現皮膚癌

皮膚科醫師提醒，鼻頭長痣小心癌變。（圖：義大醫院提供）

佳節假期將屆，一名30多歲輕熟女想藉助醫美整修「門面」，但醫師直覺她鼻頭一顆大痣怪異，建議化驗，結果竟是皮膚癌。台灣義大醫院皮膚科主任兼尖端醫美部總監劉懿珊表示，皮膚癌若能早期發現，多數能治癒，一旦深入真皮層，恐需做大規模的整型重建。

劉懿珊指出，這名輕熟女鼻頭上的痣從10幾歲就有，因感覺臉部不清爽，想要除痣、除斑，但診斷後懷疑可能是基底細胞癌，檢驗結果確診。「不要以為只是一顆母痣而已。」這些母痣可能因為後天壓力過大或暴露於紫外線下、或無意間接觸到一些致癌 因子而導致病變，最近不少做醫美的民眾，都意外發現罹患皮膚癌，有年輕化趨勢。

劉懿珊說，基底細胞癌是常見的皮膚癌，成因與暴露於紫外線、老化或接觸重金屬物質有關。辨識皮膚癌有「ABCDE」五步驟，包括觀察身上的斑點或痣，邊緣是否呈不規則變化，顏色黑黑紅紅不均勻，長在臉上超過0.5公分，或變大變凸，都要有所警覺。皮膚癌約9成是早期可根治，因此早期發現，即有機會治癒，一旦侵犯到骨骼，恐有致命危機。

劉懿珊說，這名輕熟女以微創手術切除約0.3公分深的病灶，搭配汽化雷射特殊敷料就平掉，術後口服功能醫學營養素，降低傷口發炎，幾乎零疤痕。但基底細胞癌患者術後，再產生新的皮膚癌機會仍較常人高一些，必須每年定期追蹤。