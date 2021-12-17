酒和咖啡恐增關節腫痛 當歸、川芎活血行氣止痛

治療關節腫痛須使氣血「通」，因此可使用行氣活血、強化筋骨的藥材來疏通。（本報資料照片）

關節炎患者除了靠運動增強肌力，有些人也寄望能透過「食療」的方式，讓關節更勇健。

西醫觀點╱天冷血管收縮 疼痛惡化

台北振興醫院復健科主任陳建成表示，一般人常說的「風濕性關節炎」便是所謂的關節慢性發炎，只要天氣變冷、變濕就容易疼痛。其中最常見的是退化性關節炎，因為關節使用不當或長期使用逐漸退化，導致反覆發炎的狀況，常見於年長者。

陳建成表示，慢性發炎的患者，通常血管會擴張，降低身體疼痛感，但到了秋冬，因為血管突然收縮或是血液循環變差，使得關節組織產生類似發炎反應，導致疼痛症狀惡化，也就是慢性關節炎的「急性發作」。此時不只是痛而已，關節處還會發炎、腫脹。

而一旦關節從急性發炎走向慢性發炎，就等於進入沒辦法根治的階段。在治療上，一般會使用各種消炎方式緩解疼痛，包括消炎止痛藥，或是以基因工程的方式抗發炎。

找出過敏 食物 避免急性發作

至於飲食方面，陳建成表示，因為對抗的是發炎反應，每個人依據體質或是對各種食物過敏狀況不同，建議或避免食用的食物皆不相同。但在學理上，應盡量避免的食物主要有兩項：酒和咖啡 。酒類容易引起發炎，而咖啡因則會讓血管收縮，引起交感神經興奮，因此被認為與關節急性發作相關。

另外，諸如可樂、蛋、牛奶、海鮮、花生等，有些人容易對這些食物過敏，進而引起關節炎發作，因此可以透過過敏原的測試，了解自己吃了哪些食物會造成關節炎惡化或是放大疼痛的感覺。

至於營養補充品，陳建成則表示，目前沒有任何實證顯示可對發作中的關節炎有效。不過因為葡萄糖胺、軟骨素、膠原蛋白和玻尿酸等，都是組成軟骨基質的材料，在「以形補形」的觀念下，適時補充這些食材或是萃取出來的產品，以復健科醫師的立場並不反對。

中醫觀點╱當歸、川芎 通氣血止痛

中醫師陳潮宗則認為「痛則不通，通則不痛」，治療關節腫痛須使氣血「通」，因此可使用行氣活血、強化筋骨的藥材來「疏通」；例如，牛膝和續斷等珍貴藥材便有類似的功能。

不過，陳潮宗認為，一般在家食用首推當歸和川芎，其中當歸具有活血效果、川芎有行氣止痛和活血功效，另外杜仲則可強化筋骨和補腎，「腎補強了，筋骨就強了。」

他建議，可將這些食材與排骨等肉類一起燉煮，一周吃兩、三次，只要不出現痘痘、便祕 等上火問題就沒問題。若不會拿捏熬煮濃度，可先將藥材煮成濃汁，並依照個人喜好加上山藥、枸杞，或是具有活血化瘀和發散作用的蔥蒜等，加水稀釋燉煮成一般食用的湯品即可。

急性發炎冰敷 慢性疼痛熱敷

不過陳潮宗提醒，關節疼痛若為急性發炎，則應搭配使用冰敷，每天6至8次，每次20分鐘；若是長期慢性的關節僵硬、痠痛，則可使用熱敷按摩的方式緩解。

陳建成也提醒，從復健科生物力學的概念來看，「骨頭不可能逆轉」，最好的方式還是透過肌力、平衡訓練以及輔具使用來修正動作，才能有效地保護關節。