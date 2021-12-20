中風警報響起到送醫 4關鍵免失能

急性腦中風來得突然、讓人措手不及，平常就要注意控制危險因子。(Getty Images)

入冬寒流來襲，低溫容易造成血管收縮、血壓上升，誘發急性腦中風 發作。急性腦中風來得突然、讓人措手不及，病人留下的嚴重併發症，易造成家庭及社會重大負擔。除了注意保暖、杜絕危險因子，若不幸發生腦中風，「快送醫」是影響病人預後、降低失能嚴重程度的關鍵。

1／三高族要控制危險因子

台大醫院緊急醫療及災難醫學科主任謝明儒說，有高血壓 、高血脂、高血糖 的民眾，發生腦中風機率比一般人高出2-3倍，含有其中二或三項，機率再加乘，三高之外，有心房顫動、抽菸、肥胖、凝血異常、生活習慣不佳及有家族病史者，也是腦中風高危險族群。

謝明儒提醒，平常要注意控制危險因子。例如：定期量血壓、避免重口味、保持規律運動等，定期為健康把關。近年急診常見50歲以下的中風病人，大多是多油、多鹽和高糖飲食引起，一旦出現疑似腦中風徵兆，盡速撥打求救電話送醫，爭取黃金搶救時間。

2／微笑、舉手、說你好辨別

一旦發生中風，掌握送醫時機非常重要，如何在第一時間發現，謝明儒強調謹記「微笑、舉手、說你好」口訣，當有臉歪嘴斜、肢體麻木無力、說話不清楚甚至失語等症狀出現時，就要提高警覺。謝明儒舉例，腦中風常見半側臉跟手腳突然發麻或暈眩無法站立，甚至是視力模糊不清，患者以為只是身體勞累，表示「休息一下就好」，等到發現不對勁時，往往病情已經惡化。

謝明儒表示，一般民眾常有兩大錯誤觀念和行為，第一忽略發病徵兆：以為自己不會這麼倒楣，身體突然無力或暈眩時「休息一下就好」，錯過黃金治療時間。第二輕信民俗療法：沒有根據的指尖、耳垂放血，容易因疼痛而讓血壓更高，可能讓病情更惡化。他也提醒，發生腦中風徵兆一定要立刻就醫，搶快打通血管，後續配合醫師建議進行復健，達到生活自理。

3／愈早送醫打通血管愈好

腦中風發生過程非常急促，可能造成嚴重後遺症，甚至導致死亡。台灣南投縣政府消防局高級救護技術員廖祐宏表示，接到疑似腦中風通報案例，一定會用「微笑、舉手、說你好」評估，加上量測血糖鑑別，確認是否血糖異常導致。

對於腦中風評估處置，最大的挑戰是「判斷什麼時候發生？」，他曾遇過許多個案都是清晨家人叫不醒時才發現，民眾應提高警覺觀察家人身體狀況，尤其是屬於罹患腦中風的高危險群。愈早送醫打通阻塞的心血管、腦血管，有機會降低死亡率。廖祐宏說，腦中風屬於急性重症，民眾要懂得求救，同時尊重救護技術員的專業，第一線消防員跟救護員都保持著同理心照護患者的不適，同理心體會家屬的著急，更需要大家同理心對待，相信專業就是最大的尊重和幫助。

4／把握半年的復健黃金期

彰化基督教醫療體系中風中心執行長孫穆乾說明，過去，腦中風無藥可醫，隨著醫療科技不斷進步，缺血性腦中風的治療有了突破進展，使用靜脈血栓溶解劑或動脈取栓手術可提升良好預後。腦中風已經是可以治療的急症，出血性有些需由神經外科動手術移除血塊，缺血性則是以靜脈血栓溶解劑或導管打通阻塞的腦血管。

在發病後的3小時內注射靜脈血栓溶解劑，治療成效較顯著；近年治療成效及國際研究顯示，有些個案可延長至4.5小時，但需由急診及神經科跨團隊合作評估患者狀況。若是大血管中風，還可以搭配動脈血栓移除術，在6~8小時內直接打通。

若第一時間無法辨識腦中風而錯失以上急救時間，在24小時內還可以用特殊影像檢查，評估尚未壞死的腦細胞範圍，為腦中風患者爭取更多復元機會。若壞死區域太多、動脈粥狀硬化太嚴重，以及合併其他血管疾病，則不適合這項手術。孫穆乾呼籲，愈早送醫治療，愈有機會降低失能的嚴重程度。

除日常遠離腦中風危險因子，孫穆乾特別提醒，若不幸發生腦中風，應把握半年的復健黃金期，盡早恢復活動力與肢體功能。更重要的是要有「預防再次中風」的觀念，除了了解自己中風的原因（如心房顫動），配合規律藥物治療控制外，更應定期至神經內科回診追蹤，維持身體健康。