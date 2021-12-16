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動作慢、手抖、肢體僵硬 「巴金森氏症」5大問 醫來解答

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網）
（圖：健康醫療網）

巴金森病（又稱巴金森氏症）發生率隨年齡增長而提高，如何妥善面對這項疾病，做好因應？台灣宜蘭羅東博愛醫院神經內科主治醫師李政霖、成大神經部主治醫師簡崇曜，幫助民眾解答巴金森病常見五大問題。

Q：巴金森病是如何形成的？可以預防嗎？若得到巴金森病有機會治癒嗎？

羅東博愛醫院神經內科主治醫師李政霖表示，多數巴金森病病友發病原因不明，老化是最常見的風險因子，約10至30%的病人與基因遺傳有關；其他環境因素，例如，務農長期接觸農藥或工廠暴露重金屬、糖尿病和飲食習慣，也是可能的風險因子。

臨床建議，盡量減少相關環境風險因子暴露、控制好三高疾病，可降低罹病風險；另有研究指出，適量攝取咖啡因、養成運動習慣，對於減少巴金森病發生率可能有若干保護效果。

當中腦黑質負責分泌「多巴胺」這種重要神經傳導物質的神經細胞死亡，就會出現動作障礙，隨細胞愈死愈多、多巴胺分泌愈來愈少，症狀逐漸明顯。

神經細胞一旦死亡，即是不可逆的變化，雖然目前沒有治癒巴金森病的方法，但及早發現警訊，積極介入，仍可望擁有良好的生活品質，延緩步入失能。

Q：巴金森病有哪些症狀？

巴金森病典型三大症狀為「動作慢、手抖、肢體僵硬」，在日常生活表現，則包含表情減少、字體愈寫愈小、持筷用餐等精細操作變得不靈活、走路小碎步或腳無法抬高，以及身體僵硬，影響平衡反應能力。

此外，巴金森病病友也常出現憂鬱、情緒障礙、睡眠問題、嚴重便祕等非動作症狀。臨床觀察，在巴金森病前期若合併情緒不穩、焦慮等症狀，病人服藥後，若出現抗藥性和副作用，建議與醫師討論調整藥物或劑量。

Q：如何提早發現自己是否得到巴金森病？

成大神經部主治醫師簡崇曜指出，巴金森病病友在手抖、動作慢、肢體僵硬之前，就出現便秘、嗅覺喪失，以及快速動眼期行為障礙（REM behavior disorder,RBD）等前期症狀。快速動眼期行為障礙的特色為常作惡夢、熟睡時腦部無法抑制肌肉張力，無意識地拳打腳踢，同眠的伴侶應提高警覺，提醒及早就醫。

台灣動作障礙學會建議，50歲以上民眾每個月都做一次「巴金森病手指操」自我檢測，動作很簡單，右手伸直，手指打開，拇指與食指輕按25下，再換左手，一樣輕按25下。如果發現速度不同、變慢、停頓，或手指打不開、開合大小改變，建議到台灣動作障礙學會網站，回答「巴金森病自我檢測表」等問題，做進一步詳細評估。

Q：懷疑自己可能得到巴金森病，該掛哪一科？

如果懷疑罹患巴金森病，建議到神經內科或動作障礙科就診。

Q：哪些治療方法可以延緩巴金森病病程？

病友需「藥物治療」、「規律運動」雙管齊下，才能獲得改善。若肢體抖動及僵硬程度，未造成日常生活困擾，就不用提高用藥量。此時，規律運動、積極復健，有助於延緩神經流失及退化，效果比只用藥的病友還要好。

【延伸閱讀】

老年憂鬱、失智症？　有可能是巴金森病前兆

巴金森發病不光只手抖！　盡早診斷才能正確治療


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52219


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