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太太不孕？ 精蟲DNA碎片比例一測就知誰的問題

記者周宗禎／台南報導
現在男性因環境、工作壓力等因素造成不孕症逐年增加，許多年輕夫妻因反覆求子不成，就醫才發現是男方「精蟲DNA碎片比例太高」。示意圖／ingimage
現在男性因環境、工作壓力等因素造成不孕症逐年增加，許多年輕夫妻因反覆求子不成，就醫才發現是男方「精蟲DNA碎片比例太高」。示意圖／ingimage

早年婦女常因不孕飽受責難，其實不孕多是男方有問題。台灣奇美醫學中心婦產部生殖醫學科主治醫師林毅倫表示，現在男性因環境、工作壓力等因素造成不孕症逐年增加，許多年輕夫妻因反覆求子不成，就醫才發現是男方「精蟲DNA碎片比例太高」。

林毅倫指出，過去檢測較不精細，許多精子外表正常，其實功能並不完整。他舉例一對30多歲年輕夫婦妻流產兩次仍無法懷孕，檢查發現是先生有「少弱畸精症候群」、精蟲DNA碎片測試高達52%異常，考量碎片比例過高，採用單一精蟲顯微注射術，太太順利懷孕，生下健康兒子。

影片來源：聯合新聞網

奇美醫學中心最近一年有4對夫妻接受精蟲DNA碎片測試，採用人工生殖已有兩對夫妻成功產子，另兩對還未植入冷凍胚胎。精蟲DNA碎片測試仍需自費，不過今年7月起不孕症治療補助擴大，民眾負擔有機會減輕。

林毅倫表示，越來越多男性因環境汙染、晚婚、老化及高壓工作等因素造成不孕；傳統精液檢查主要針對精蟲濃度、活動度或型態表現，並未針對精蟲的DNA檢測，但精蟲DNA可決定卵子能否正常受精、受精卵能否正常分裂及發育、胚胎能否正常著床等，是「自發性流產」是否發生的關鍵。

檢查精蟲DNA碎片主要觀察精蟲頭部DNA損傷程度，用來評估生育能力，一般正常值小於30%；有不明原因不孕、2次以上反覆性流產及反覆人工授精、植入失敗、試管療程受精比例過低或精索靜脈曲張病患，可檢查精蟲DNA碎片診察病因。

林毅倫說，建議身處高壓生活環境男性民眾保持規律生活、充足睡眠及運動習慣；避免接觸環境有害物質、過度加工食品、菸酒、放射線與高溫，才能維持良好生育能力。

精蟲DNA碎片比例一測，就能找到不孕主要原因。記者周宗禎／攝影
精蟲DNA碎片比例一測，就能找到不孕主要原因。記者周宗禎／攝影

DNA 檢測 高溫

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