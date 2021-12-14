我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日20萬隱形染疫？英國Omicron擴散的「恐慌總動員」

中國出現第2例Omicron 廣州男居家隔離驗出陽性

婦人彎腰開門竟骨折 骨水泥灌注隔天就可下床

記者黃寅／台中報導
亞洲大學附屬醫院脊椎矯正科主任陳衍仁。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院脊椎矯正科主任陳衍仁。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名66歲婦人上月一彎腰用力，瞬間劇痛讓她當場癱軟，兩天後連睡覺翻身都痛不欲生，就醫發現是骨質疏鬆性脊椎壓迫性骨折惹禍，醫師為她採微創手術灌注骨水泥補強，術後隔天即可順利下床。

她說，幾年前右手及左腳踝就因為踢到硬物或撞擊導致骨裂，但自己一直都不在意，沒想到這次只是彎腰拉門，竟然也會骨折。

台灣亞洲大學附屬醫院脊椎矯正科主任陳衍仁指出，根據衛福部資料顯示，50歲以上的台灣女性，每4位就有1位罹患骨質疏鬆症，比率達25%；50歲以上男性也有超過10%遭受骨質疏鬆威脅，未來一旦發生髖關節骨折，不僅會造成生活品質下降，更增加失能臥床的風險，死亡率也相對增加許多。

他說，治療壓迫性骨折初期會先以藥物止痛及使用背架固定，不過長期使用背架會使背部肌肉無力、萎縮，甚至導致骨質疏鬆惡化，因此骨折癒合後需將背架儘快拋開，並開始加強腹肌、背肌的核心肌群肌力強化運動。

陳衍仁也建議，可使用藥物治療骨質疏鬆，包括「造骨促進劑」及「破骨抑制劑」兩大類，只要符合健保規範，這些治療骨鬆藥物都有健保給付，另外補充適量維他命D跟鈣片也非常重要。

但是他也強調，若上述方式都無法協助骨折部位自然癒合或者持續惡化，就必須透過手術治療根治。目前方式有三種，分別是灌注骨水泥、植入椎體撐開器以及骨釘固定，以這名患者為例，此次骨水泥灌注僅需局部麻醉，止痛效果好，隔天即順利出院，術後僅需注意是否滲漏或產生新壓迫性骨折即可。

陳衍仁提醒，長輩切莫因懼怕手術，或是認為自己年事已高不需要手術而排斥手術治療，導致日後活動力與活動量下降，最後演變成長期臥床，即便骨折癒合，體能狀況已無法恢復。65歲以上女性或70歲以上男性，都應安排骨質密度檢測，如有狀況，及早治療才是最佳解決之道。

健保 檢測 肌肉

上一則

50歲過後膝蓋老是喀喀響 是退化嗎？

下一則

太太不孕？ 精蟲DNA碎片比例一測就知誰的問題

延伸閱讀

狂吃瀉藥解便祕無效 竟是子宮肌瘤壓迫大腸惹禍

狂吃瀉藥解便祕無效 竟是子宮肌瘤壓迫大腸惹禍
3歲娃獨留在家「32樓往下掉」 防護網救命僅骨折

3歲娃獨留在家「32樓往下掉」 防護網救命僅骨折
WCBA賽事遭「墊腳」 江蘇球員骨折等20分鐘未見救護車

WCBA賽事遭「墊腳」 江蘇球員骨折等20分鐘未見救護車
籃球／中國女球員骨折倒地痛哭 隊友怒：等20分沒救護車

籃球／中國女球員骨折倒地痛哭 隊友怒：等20分沒救護車

熱門新聞

Allergan開發的新型眼藥水可治療老花眼症狀，預估可能影響1.28億美國人。美聯社

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

2021-12-10 18:54
圖片來源 ／健康醫療網

愛吃花生、隔夜菜？ 醫師警告恐傷肝

2021-12-07 00:30
(取材自健康醫療網)

低鹽飲食等於沒味道？注意「這幾招」吃得美味又健康

2021-12-11 00:30
林姓老婦假牙內鈎竟是造成她罹患口腔症的主音。記者簡慧珍／攝影

八旬婦罹患舌癌 原來無聲殺手住在口腔內

2021-12-09 05:07
(取材自健康醫療網)

少年腦中風路倒 顱內動脈取栓術撿回一命

2021-12-11 00:00
書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，胃食道逆流常見打嗝、吞嚥困難、喉嚨有異物感、火燒心等，且當忙碌或壓力大症狀又會出現，呼籲民眾除了治療，生活習慣及飲食控制也很重要。圖／書田診所提供

突然講話聲音沙啞、不斷打嗝 恐是胃食道逆流找上門

2021-12-10 05:18

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠

睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠