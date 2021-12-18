肝癌轉移胃部 標靶、免疫治療、真光刀三管齊下有效

許樹湖醫師指出，癌症經治療後，無論治癒或穩定控制，須遵從醫囑持續追蹤。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

一名64歲B肝患者未定期追蹤，幾年前被確診肝癌，原本病情獲控制，不料年初因解黑便、腹痛就醫，經胃鏡切片檢查發現肝癌轉移到胃部，由於患者不願開刀，評估後建議採取標靶藥物、免疫治療和真光刀放療三管齊下，終於讓胃腫瘤 完全消失。

台灣亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科醫師許樹湖指出，患者罹有B肝，本即是肝癌高危險群，因沒有定期回診追蹤，多年前曾因經常頭痛、臉部不自覺抽搐，赴醫檢查發現為肝癌轉移到腦部，當時曾接受腦腫瘤切除手術、標靶藥物和放射治療，病情一度獲得控制。

不料今年初又因解黑便、腹痛，發現肝癌轉移到胃，雖然也可透過胃切除手術根除胃部腫瘤，但術後恢復較久，及術後狹窄癒合不良滲漏等可能出現的併發症，患者不願開刀，故安排標靶藥物、免疫治療和真光刀放射治療。

許樹湖說，肝癌轉移到胃非常罕見，且症狀與一般胃潰瘍相似，患者因出現持續性上腹痛、解黑便、嘔血、全身虛弱、體重減輕、持續性發燒等症狀就醫，才發現罹患胃腫瘤。目前治療以局部手術切除腫瘤為最佳方式，有機會達成完全治癒的目標，但仍需透過標靶治療、免疫治療、化學治療等系統性治療多管齊下，才能降低復發機率。若不能或不適合手術者，則可考慮接受真光刀放射治療，是很好的局部治療方式，可達到類似切除的目的。

放射腫瘤科主任王博民表示，因肝癌細胞 對放射治療具抵抗性，通常需要較高劑量才有機會控制病情，且使用劑量往往超過胃部周邊器官的耐受度，因此經評估，建議使用真光刀治療，它能透過呼吸導航系統來監測患者的呼吸頻率，精準掌握胃部腫瘤的位置，治療過程不傷害周邊正常組織，透過立體定位放射治療殺死癌細胞，經四周進行20次療程後，至今完全無復發或殘存腫瘤。

許樹湖提醒，癌症 經治療後，無論治癒或穩定控制，仍需遵從醫囑持續追蹤。平時注意飲食習慣，建議定時定量、採高蛋白與低糖飲食、避免刺激性食物、細嚼慢嚥、多攝取不加工的原型食物，才能避免癌症復發。