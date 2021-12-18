我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BY2妹報警撇約砲王力宏 李靚蕾回嗆：我提供證據

王力宏崩毀：偶像假亦真 你還相信偶像嗎？

肝癌轉移胃部 標靶、免疫治療、真光刀三管齊下有效

黃寅
許樹湖醫師指出，癌症經治療後，無論治癒或穩定控制，須遵從醫囑持續追蹤。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
許樹湖醫師指出，癌症經治療後，無論治癒或穩定控制，須遵從醫囑持續追蹤。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

一名64歲B肝患者未定期追蹤，幾年前被確診肝癌，原本病情獲控制，不料年初因解黑便、腹痛就醫，經胃鏡切片檢查發現肝癌轉移到胃部，由於患者不願開刀，評估後建議採取標靶藥物、免疫治療和真光刀放療三管齊下，終於讓胃腫瘤完全消失。

台灣亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科醫師許樹湖指出，患者罹有B肝，本即是肝癌高危險群，因沒有定期回診追蹤，多年前曾因經常頭痛、臉部不自覺抽搐，赴醫檢查發現為肝癌轉移到腦部，當時曾接受腦腫瘤切除手術、標靶藥物和放射治療，病情一度獲得控制。

不料今年初又因解黑便、腹痛，發現肝癌轉移到胃，雖然也可透過胃切除手術根除胃部腫瘤，但術後恢復較久，及術後狹窄癒合不良滲漏等可能出現的併發症，患者不願開刀，故安排標靶藥物、免疫治療和真光刀放射治療。

許樹湖說，肝癌轉移到胃非常罕見，且症狀與一般胃潰瘍相似，患者因出現持續性上腹痛、解黑便、嘔血、全身虛弱、體重減輕、持續性發燒等症狀就醫，才發現罹患胃腫瘤。目前治療以局部手術切除腫瘤為最佳方式，有機會達成完全治癒的目標，但仍需透過標靶治療、免疫治療、化學治療等系統性治療多管齊下，才能降低復發機率。若不能或不適合手術者，則可考慮接受真光刀放射治療，是很好的局部治療方式，可達到類似切除的目的。

放射腫瘤科主任王博民表示，因肝癌細胞對放射治療具抵抗性，通常需要較高劑量才有機會控制病情，且使用劑量往往超過胃部周邊器官的耐受度，因此經評估，建議使用真光刀治療，它能透過呼吸導航系統來監測患者的呼吸頻率，精準掌握胃部腫瘤的位置，治療過程不傷害周邊正常組織，透過立體定位放射治療殺死癌細胞，經四周進行20次療程後，至今完全無復發或殘存腫瘤。

許樹湖提醒，癌症經治療後，無論治癒或穩定控制，仍需遵從醫囑持續追蹤。平時注意飲食習慣，建議定時定量、採高蛋白與低糖飲食、避免刺激性食物、細嚼慢嚥、多攝取不加工的原型食物，才能避免癌症復發。

腫瘤 癌細胞 癌症

上一則

坐姿不良、常彎腰、仰背？當心「脊椎滑脫」上身

下一則

長期洗腎要注意 血磷值偏高等「4指標」影響死亡風險

延伸閱讀

減重暴瘦竟罹癌 她遵醫囑抗癌成功

減重暴瘦竟罹癌 她遵醫囑抗癌成功
頭皮腫瘤99%是良性 但若生長快且潰爛、滲血要注意

頭皮腫瘤99%是良性 但若生長快且潰爛、滲血要注意
愛吃花生、隔夜菜？ 醫師警告恐傷肝

愛吃花生、隔夜菜？ 醫師警告恐傷肝
醫藥短波／慢性肝病 可科學化預防

醫藥短波／慢性肝病 可科學化預防

熱門新聞

Allergan開發的新型眼藥水可治療老花眼症狀，預估可能影響1.28億美國人。美聯社

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

2021-12-10 18:54
(取材自健康醫療網)

低鹽飲食等於沒味道？注意「這幾招」吃得美味又健康

2021-12-11 00:30
中醫「三九貼」不僅可改善過敏性鼻炎，也可改善體內循環不良。記者簡慧珍／攝影

冬天穿羽絨衣也沒用 中醫這招搞定身體畏寒手腳冰冷

2021-12-16 05:28
(取材自健康醫療網)

少年腦中風路倒 顱內動脈取栓術撿回一命

2021-12-11 00:00
一旦出現喘、咳、累等現象，應立刻就醫，盡量做到早期發現、早期治療，以免惡化至肺部纖維化，治療更困難。圖／元氣網提供

咳嗽、走路喘 自體免疫患者潛藏肺纖維化危機

2021-12-12 06:55
亞洲大學附屬醫院脊椎矯正科主任陳衍仁。圖／亞洲大學附屬醫院提供

婦人彎腰開門竟骨折 骨水泥灌注隔天就可下床

2021-12-14 05:24

超人氣

更多 >
李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友
出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告
李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄

李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄
王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒

王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒
網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命

網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命