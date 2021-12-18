長期洗腎要注意 血磷值偏高等「4指標」影響死亡風險

蔡仲明醫師呼籲，洗腎患者只要抽血發現副甲狀腺超過800 pg/ml或鈣磷乘積大於70，務必要接受治療。（圖：烏日林新醫院提供）

一位60歲女性洗腎四年，並定期追蹤甲狀腺結節，對高磷食物忌口，但近兩年抽血報告顯示血磷值偏高，副甲狀腺機能亢進，且副甲狀腺數值為正常值近三倍，雖花了不少錢治療，但指數 仍超高達1000pg/ml，醫師後來為她進行「副甲狀腺射頻消融術」終於改善長期問題。

台灣烏日林新醫院影像醫學科主任蔡仲明表示，洗腎患者要特別注意自己的血鈣濃度、血磷濃度、鈣磷乘積和副甲狀腺素（PTH）濃度，這四項指標都與死亡率相關，且有超過一半的腎病患者死於心血管疾病，千萬不能輕忽。

他說，血磷值太高會造成低血鈣，刺激副甲狀腺增生，分泌副甲狀腺素，把骨頭中的鈣釋放出來到血液中。除了會造成容易骨折之外，也可能發生全身心血管壁鈣化，進而引發腦中風 、心肌梗塞，另外也會有皮膚搔癢、不寧腿等症狀。腎友只要抽血檢查發現副甲狀腺超過800 pg/ml或鈣磷乘積大於70，務必要接受治療。

副甲狀腺機能亢進的傳統治療包括限磷飲食、藥物治療，但無法長期有效控制副甲狀腺機能亢進。有些患者會選擇酒精注射，但缺點是需要多次注射，導致容易沾黏，增加之後開刀的困難度，且過量注射酒精有可能會損害喉返神經。另外如果選擇接受傳統副甲狀腺手術，則會增加聲音沙啞、出血、傷口感染的併發症 風險。

新型微創的副甲狀腺射頻消融術，可以把消融針插入甲狀腺結節內，利用熱能讓組織凝固性壞死；好處是手術時間短，大約只需一小時、不需要住院，隔天就能正常上班，而且手術傷口無痕跡，減少手術傷害喉返神經的喉嚨沙啞無聲風險。因為能改善鈣磷不平衡，不用再長期服用昂貴的降磷藥，除了可以幫助副甲狀腺數值恢復正常，也是治療良性甲狀腺結節腫大的新選擇。

他說，患者手術後，半年來副甲狀腺跟血中鈣磷的數值都恢復正常，讓她可以繼續安心洗腎。蔡仲明建議，洗腎患者如果有副甲狀腺機能亢進的問題，可積極配合醫師治療接受新型手術，避免造成血管鈣化和骨折，帶來更大的健康危機。