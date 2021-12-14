狂吃瀉藥解便祕無效 竟是子宮肌瘤壓迫大腸惹禍

圖片來源 ／健康醫療網

一名33歲的OL香香（化名）長期排便不順，主述平均一周才會有一次便意，起初以為是長時間坐辦公室缺乏運動造成，也開始注重高纖飲食及喝水量，希望幫助腸胃蠕動，不料便秘問題仍然困擾著她。後來開始靠服用瀉藥幫助排便，但幾個月過去便秘問題始終沒有改善。看著日漸增大的小腹，加上便秘引起胃食道逆流，於是香香前往腸胃科就診，卻沒發現問題，醫師建議到婦產科檢查，結果發現竟是9公分大的子宮肌瘤壓迫腸道惹得禍，最後順利以海扶刀治療子宮肌瘤，現在不僅能順利排便，原先胃食道逆流的問題也不再出現。

肌瘤壓迫大腸致便秘 小心扭轉引起劇烈疼痛

收治香香的台北中山醫院婦產科主任暨海扶刀中心負責人鍾國騰醫師表示，臨床上不少患者如案例香香，四肢纖細卻「小腹便便」，對於女性在乎的小腹問題，常被誤認為是吃太多或單純便秘，然而經檢查過後才知道是子宮肌瘤所導致。鍾醫師說明，香香的肌瘤位於子宮漿膜下，該位置的肌瘤體積可能長到很大，但通常一開始症狀不明顯，隨著肌瘤往骨盆腔方向生長，壓迫到子宮周圍的器官，就會出現相關壓迫症狀，如頻尿或便秘，甚至壓迫到腸胃也可能導致胃食道逆流，若漿膜下帶蒂肌瘤發生扭轉，可能造成急性劇烈疼痛，甚至合併噁心、嘔吐等症狀，因此絕對不可輕忽。

海扶刀聚焦原理消肌瘤 風險低且較安全

由於子宮肌瘤初期症狀不明顯，有時如經血過多或不規則出血等相關症狀也常被忽視，因此等到患者發現時肌瘤通常已經很大顆，對此鍾國騰醫師說明，子宮肌瘤生長速度很快，拖延治療不僅會影響患者日常生活，還可能造成手術的困難度，不過現今針對子宮肌瘤的手術方式，已發展出風險相對較低且較安全的海扶刀無創手術，可適用於大多數的子宮肌瘤。

鍾國騰醫師解釋，患者進行海扶刀前，會透過MRI核磁共振精準確認病灶位置，手術時僅需趴在儀器上，透過體外熱能的聚焦，將超音波熱能聚焦於體內病灶處，以消融子宮肌瘤，其原理如同放大鏡聚焦太陽能，只有聚焦點會受到破壞，因此不會在腹部留下傷口，也因為不須開刀，不會傷及子宮及其周邊組織，無論是在術中或術後都能減輕患者疼痛感。

醫籲子宮肌瘤定期追蹤 如需手術勿拖延

鍾醫師提醒，如有發現子宮肌瘤相關症狀，應儘早就醫檢查，即便子宮肌瘤公分數較小，或暫不影響患者日常生活，都應定期回診追蹤檢查，若有需要手術千萬不能拖延；也希望隨著海扶刀治療的出現，讓患者不再害怕手術，提供患者一個更舒適安全的治療選擇。

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資料來源：健康醫療網

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