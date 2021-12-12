咳嗽、走路喘 自體免疫患者潛藏肺纖維化危機

一旦出現喘、咳、累等現象，應立刻就醫，盡量做到早期發現、早期治療，以免惡化至肺部纖維化，治療更困難。圖／元氣網提供

台灣有超過10萬名以上的自體免疫疾病患者，其中，硬皮症、類風濕性關節炎、乾燥症、皮肌炎與紅斑性狼瘡患者，是間質性肺病(IDL)的高風險族群，醫師提醒患者應定期進行肺部檢測 ，平時若一旦出現喘、咳、累等現象，應立刻就醫，盡量做到早期發現、早期治療，以免惡化至肺部纖維化，治療更困難。

硬皮症最易發生間質性肺病

各種自體免疫疾病中，硬皮症者最容易引發間質性肺病。三軍總醫院風濕免疫科主治醫師盧俊吉指出，台灣約有2000名硬皮症患者，高達4至6成的患者肺部會被自體免疫抗體攻擊，引發肺纖維化，還會隨著天冷而惡化。近來時序入冬，急診或住院的硬皮症患者明顯增加，更有病人反覆住院和出院。

硬皮症正式名稱是全身性硬化症，初期症狀是指關節皮膚變硬，出現雷諾氏 現象，接著皮膚由四肢遠端往上開始硬化，內臟器官也硬化，最後患者可能因為變節變形而失能。

有些患者肺部會被失控的免疫抗體攻擊，盧俊吉說，約有三分之一的硬皮症患者在出現雷諾氏現象三年後，肺功能只剩正常人的一半，而硬皮症患者的死因中，三成以上來自肺纖維化。

皮肌炎肺纖維化：預防難、治療難、變異性高

皮肌炎和多發性肌炎，則是一種以攻擊肌肉和皮膚為主的自體免疫系統疾病，也有部分患者肺部會受攻擊，且患者會因神經中的抗體或個人體質而出現不同特徵。

蘇聰方說，皮肌炎患者的肺纖維化有三大特色：預防難、治療難、變異性高。急性間質性肺病患者會有發熱、乾咳或呼吸困難，若肺部的病情發展迅速，病人甚至會呼吸衰竭並有生命危險。但也有慢性間質性肺病患者的發病過程較緩慢和隱匿，早期的症狀並不明顯。

紅斑性狼瘡共病肺纖維化 家族史有關

台灣的紅斑性狼瘡患者多達2.5人萬以上，恩主公醫院過敏免疫風濕科主治醫師郭孝齡表示，部份患者會合併乾燥症、硬皮症等共病，更可能出現「間質性肺病」，有的人還會發展成「漸進性纖維化間質性肺病」（PF-ILD）。

郭孝齡說，紅斑性狼瘡有多種嚴重或致命的併發症，和肺部相關的包括:肺動脈高壓症、肺出血、肺炎、栓子栓塞、肺部萎縮、間質性纖維化。

紅斑性狼瘡演變成肺病，通常較與家族史有關，病患的生活型態也須注意，例如吸菸是誘發因子，因為吸菸會造成肺發炎，以致身體的抗體反應強烈進而攻擊肺部。但他也說，相較於其他自體免疫疾病病患，紅斑性狼瘡病患一般症狀相對較輕。

類風濕性關節炎 常忽略肺部問題

台灣一年約新增2000至2500位類風濕關節炎（RA）患者，林口長庚醫院風濕免疫科主治醫師方耀凡表示，約有5%的患者肺部會受到攻擊，引發嚴重的間質性肺炎，其中更有3成會發展成漸進性纖維化間質性肺病（PF-IDL)。

方耀凡說，許多類風濕性關節炎患者都會忽略肺部的問題，認為「明明是關節炎，跟肺有什麼關係？」但其實近年醫界發現，類風濕性關節炎與肺纖維化的共病日益增加。有些類風濕性關節炎病人甚至先有肺部問題，之後才出現關節發炎。

方耀凡也說，類風濕關節炎的患者在確診間質性肺病後，肺功能快速惡化，近四成病人五年內的 DLCO（肺臟的一氧化碳擴散能力）小於40%，22% 的病人FVC（用力呼氣肺活量） 預測值已經小於 50% ，三分之一患者已經需要到氧氣治療，而且肺纖維化後的RA患者10年存活率僅剩一般RA患者一半

乾燥症一旦肺纖維化 4成會在68個月內死亡

乾燥症是是自體免疫疾病中出現率最高的一種疾病，台北榮總內科部主治醫師曹彥博表示，全台至少逾5萬人患有乾燥症，病患以女性為主，約為男性的9~13倍

曹彥博說，約9~20%的乾燥症患者合併有呼吸道症，最常見的肺部問題為間質性肺病，患者肺間質產生過多的纖維組織。美國的試驗結果更發現，乾燥症患者一旦肺纖維化，約4成患者會在68個月內死亡，其中5成是因為急性惡化致死。

特發性纖維化 原因不明

除了自體免疫疾病引發的IDL之外，臨床上也有許多原因不明的肺纖維化， 被稱為「特發性纖維化」（IPF），彰化基督教醫院胸腔內科主治醫師林聖皓表示，這是一種預後不佳的進行性間質性肺病，好發生於年長者。

他指出，IPF病人的肺功能會快速下降，健康的60歲正常人肺功能 FVC（用力呼氣肺活）平均每年約下降30毫升，但IPF病人卻下降150-200毫升；而且IPF的疾病進程難以預料，無法預期病人肺功能衰退的情況，急性惡化更是IPF病人主要的死因，約有50%病人在會住院期間死亡，平均存活期約二到五年，五年存活率比許多癌症 來得低。

加強檢測肺部 風濕免疫科新趨勢

「日漸重視自體免疫疾病患者的肺部健康，已是風免科的趨勢。」多位風濕免疫科的醫師一致強調，國內外醫界都開始正視自體免疫疾病併發間質性肺病的問題，醫師在臨床上也會與胸腔科、病理科密切合作，關注患者的肺部，以求盡早介入，尤其近年又有新藥可抑制肺纖維化，都能提升治療成果。

醫師也提醒高風險族群的患者，一定要配合醫囑，密切追蹤檢測肺部健康，每3到6個月做一次X光與肺活量測試，肺部異常者要做「六分鐘行走測試」，更進階的每半年要做HRCT（肺部高解像度的電腦斷層掃描）。醫師也會為患者聽診後背下肺葉。

在日常生活中，自體免疫疾病患者要多留意肺部健康，如果出現乾咳兩週以上，或是容易喘，可能是肺部出了狀況，應盡快就醫 。平時也要養成良好的飲食和運動習慣，不抽菸，面對疾病抱持積極的態度，與醫師討論最適合的治療方式與用藥，也可加入支持團體，多與朋友家人或其他病友交流。