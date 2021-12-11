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大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

19歲男車禍腦出血壓力暴增 引發心碎症候群

記者陳雨鑫／台北報導

台灣19歲楊姓男子因嚴重車禍合併腦出血、胸骨骨折和氣胸住院治療，住院過程中，心電圖呈現T波倒置和心臟酵素節節升高等，疑似心肌梗塞表現，國泰綜合醫院心血管中心主治醫師簡韶甫指出，第一時間醫療團隊還以為心肌梗塞發生年齡已經低至19歲，但後續透過心臟超音波檢查，發現左心室出現「章魚壺心肌症」收縮模式，判定是「心碎症候群」。

簡韶甫表示，心碎症候群又稱「壓力性心肌症」或「章魚壺心肌症」，因生、心理壓力引起短暫性心肌病變，心碎症候群好發於停經後的婦女，平均年齡介於65至70歲，抽菸、酗酒、糖尿病、高血脂、肥胖、焦慮及憂鬱為發生的危險因子，年輕人罹患心碎症候群也是女性多於男性。常見的症狀為胸痛約75％、喘約50%、頭暈約25%，也可能導致全身無力或昏倒。

簡韶甫表示，心碎症候群的臨床表現與心肌梗塞類似，都有突發性胸痛伴隨心電圖和心臟酵素變化，導致難以區別。臨床上會有些患者，做完心導管檢查排除急性心肌梗塞後才診斷心碎症候群，有時需要多確認患者在病史上，是否有巨大的心理或生理壓力，如失去至親、離婚等。

簡韶甫表示，目前治療的方法，採取「支持性療法」，持續至左心室恢復功能為止，大部分在症狀發生三周內左心室收縮功能會慢慢恢復。若是症狀輕微不一定需要藥物治療，但若已產生心臟衰竭的症狀及左心室功能顯著下降建議及早介入治療。藥物治療原則等同心臟衰竭治療，若病人已發生心因性休克，嚴重恐需要採取葉克膜治療。

過去認為此病預後良好，95%的病人於幾周內能完全恢復，每年的復發率為1.5%，但最近的研究顯示約有5％患者，因合併心因性休克而死亡，主要發生在血壓不穩定的病人，呼籲民眾多加注意，一旦出現胸悶不適等症狀建議盡速就醫。

車禍 血壓 肥胖

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