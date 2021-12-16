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走速、起身、爬梯… 3方式檢測行動力是否退化？

陳雨鑫
重訓。（本報資料照片）
重訓。（本報資料照片）

入冬後，天氣驟變讓不少長輩的關節感到疼痛不已，加上戶外低溫更是不運動的最好藉口。物理治療師簡文仁提醒，關節不適必須立即就醫，瞭解關節退化的原因。而人開始退化與降低行動力有關，如果不持續運動，將會陷入惡性循環，從初期關節、肌力變弱，到最後完全不使用就會快速退化。你的行動力退化了嗎？可以用走速、起身、爬梯三種方式檢測

隨著年紀增長，行動力勢必會受到肌力、關節退化等因素影響。簡文仁表示，「退化」常被誤以為是「老化」。退化主因，不是「過度使用」就是「沒有使用」，而老化則是隨著年齡增長，漸漸失去功能，無法逆轉。對抗退化必須要找出原因，調整生活習慣；對抗老化則是要有健康策略。

簡文仁表示，關節出現喀喀聲，顯示關節軟骨遭到磨損，屬於正常老化現象。但是如果走路姿勢不正確、體重過重、大腿肌力不足等，則會加速關節軟骨磨損。建議長輩，可以採取兩種方式，均衡飲食補充營養成分，強化肌肉骨骼，另外就是增加肌力。

1.補充營養：

攝取足量蛋白質，才能長肌肉。

簡文仁表示，胃口不錯的長輩，只要均衡飲食，就能幫助關節補充營養，特別是蛋白質一定要足量攝取，搭配運動才能長肌肉。肌肉能保護關節，降低磨損的機率。如果胃口不佳，可以適時補充營養品，例如葡萄糖胺、軟骨素，可以幫助關節潤滑液分泌。

另外，可以補充咪唑胜肽，簡文仁表示，長肌肉需要蛋白質，蛋白質屬於長鏈的胺基酸，長輩因為胃口或是牙口不好，不喜歡吃肉，攝取蛋白質相對困難。咪唑胜肽是由兩個以上的胺基酸結合，屬於比較細的胺基酸，人體也比較好吸收。

人體本身也會分泌咪唑胜肽，但隨著年紀愈來愈大，分泌的速度遠低於流失的速度。坊間的咪唑胜肽則是從洄游魚類提煉出來的，屬於一種胜肽，加強服用更能幫助長輩增長肌肉。

除此之外，也建議可以補充維他命C、Ｄ，簡文仁表示，建立起足夠的肌群，需要多種材料，不能只靠單一的元素，就像是蓋房子，除了鋼筋水泥，也需要石灰、磁磚等協助裝潢。

2.開始運動：

採循序漸進，習慣運動再加上重訓。

很多長輩會說，「一輩子都沒運動，怎麼可能再運動」。簡文仁強調「要活就要動」，擔心運動會增加身體負擔，就從最基本的開始做起，像是最簡單的動作，雙手張開後再握拳，這是所有人一定都做得到的運動。

其餘的運動則視體能狀況，像是無法從椅子上自行起身的長輩，可以增加輔具，如扶手，幫助起身，多增加腿部肌力。腿部肌力足夠，關節被磨損的機率才能降低。如果從一般高度的椅子，透過扶手可以起身，可以降低椅子的高度，慢慢嘗試，多做幾下就能幫助腿部肌力增長。原地踏步也是幫助腿部肌力增加的方法之一。

簡文仁表示，一開始每一個動作從五下開始，之後再變成十下，最多20下。不間斷持續一個月，就會看見成績。簡文仁說，其實只要做一周就能看見明顯進步。開始培養基本的肌力以及體力後，可以慢慢接觸重訓，但千萬別操之過急，最好的方法是找教練，慢慢加強阻力，沒有經驗者，最好一開始別自己練，以免傷身。

爬樓梯。（本報資料照片）
爬樓梯。（本報資料照片）

肌肉 檢測 低溫

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