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少年腦中風路倒 顱內動脈取栓術撿回一命

健康醫療網／記者陳佳慧報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

一名20多歲年輕男子，身材壯碩、有抽菸史，今年7月突然單側無力、眼球移動失調路倒，經送醫確診是中大腦動脈阻塞。幸好及時施打血栓溶解劑及接受動脈取栓術，成功打通阻塞血管，如今可以自理生活。

缺血性腦中風沒預兆 6大症狀快送醫

台灣高雄長庚醫院神經科部腦血管科主治醫師陳仕軒指出，腦中風可分為缺血性及出血性，缺血性腦中風占大宗，主因是腦血管阻塞，嚴重會造成不可逆的腦細胞缺氧、甚至死亡，「腦細胞再生能力幾乎為零，且缺血的容忍度也很差」，只要缺氧數分鐘即造成腦細胞死亡。

陳仕軒醫師強調，發生急性缺血性腦中風完全沒有預兆，患者會突然發生臉歪、嘴斜、單側手腳無力、雙眼偏向同側及說話不清楚等神經學症狀。常見的危險因子有老化、中風病史、三高、心律不整、心房顫動，尤其年紀越大，發生率越高；臨床上，以70~80歲以上的老年人發生佔比最多。

搶救缺血腦中風　為病患爭分奪秒

「腦中風最可怕的是後遺症。」陳仕軒醫師指出，缺血性腦中風患者中，2成死亡，高達5~6成失能，甚至是嚴重癱瘓為植物人，造成家中經濟重大負擔。

陳仕軒醫師強調，搶救缺血性腦中風，最重要的是要爭分奪秒。標準治療是在發病3到4.5小時內，施打靜脈血栓溶解劑（tPA），打通阻塞的腦血管，但副作用較大，併發全身性出血的風險較高。

顱內動脈取栓術 打通率高達8成

目前最新的「顱內動脈取栓術」療法，則是從鼠蹊部置入微創導管，經大腿、心臟，沿著頸部往上找到腦血管阻塞處，再利用支架取栓或抽吸的機械性方式移除血栓，達到打通血管的目的，最適合用於腦部的大血管阻塞。

根據缺血性腦中風治療指引，以血栓溶解劑為主、「顱內動脈取栓術」為輔，也可以同時進行，但非人人適合。陳仕軒醫師進一步分析，血栓溶解劑成功率約3~4成，而顱內動脈取栓術高達7~8成的高效打通率，黃金搶救時間也能從3小時延長至6小時。


 (圖:陳仕軒醫師提供 )

缺血性腦中風治療 3大階段不能少

陳仕軒醫師強調，缺血性腦中風治療有3大階段。第一，把握治療黃金期，盡可能快速打通血管，降低腦損傷嚴重度；第二，穩定危險期，小範圍的腦阻塞觀察1~2天、大範圍約7~10天，萬一發生腦腫脹情形，及時進行減壓手術；第三，復健照護期，藉由復健治療讓患者恢復生活自理能力。

【延伸閱讀】

搶救缺血性腦中風　腦部取栓24小時救命

年輕人也可能中風！　顱內動脈取栓術救回青年一命

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52179

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