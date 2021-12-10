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尼加拉瓜與台斷交的時機 是對台灣最後的溫柔？

連日胸不舒服要警覺 小心「急性心肌梗塞」

健康醫療網／記者曾正豪報導
（圖片來源：健康醫療網）
（圖片來源：健康醫療網）

台灣一名44歲的中年男性，本身是在做水果生意，大概在20天前開始覺得胸部不舒服、反覆的胸悶，前往彰化縣內的醫院就診，就突然發生昏倒、心跳停止的狀況；當時醫院人員趕緊幫他急救，一路急救到彰基急診室，急診團隊啟動葉克膜進行急救後，送往心導管室置放兩支支架等緊急醫療程序，將林男從死神手中搶回一命。

現場CPR急救 到院前就休克

彰基副院長周志中醫師指出，林太太的弟媳是在鹿基急診室擔任護理師，當時也在現場，馬上進行CPR急救，醫院隨即將林先生送往彰基急診，途中在救護車裡一直進行CPR；林先生在道周醫院是院內心跳停止（INCA），到達院前心肺功能停止（OHCA）。

急性心肌梗塞引起 啟動葉克膜救命

彰基急診暨重症醫學部主任林晏任醫師表示，到達現場後，發現患者的心率是屬於需要電擊、比較危急的心室顫動，同時也是急性心肌梗塞所引起，所以立即啟動葉克膜，血液循環遍布全身重要器官，隨即送到心導管室；這位患者很幸運、也很特別，住院10天後就完全康復，也沒有神經學的後遺症，可以正常的講話，甚至可以回去做生意。

迅速放置支架 電擊＋葉克膜功不可沒

心臟內科主治醫師陳美綾表示，醫療團隊在心導管室待命，當時林先生裝著葉克膜，心跳都還沒有恢復，還是非常嚴重，心律不整、心臟都還沒有跳起來，趕快接手並進行診斷，把最重要、塞最嚴重的左前降枝冠狀動脈，用最快的速度把它打開，然後迅速地置放了兩支支架；之後，對心臟進行電擊，一次就成功地跳回來了，急救團隊努力地維持腦部的血流，讓心臟再跳回來，後續再由葉克膜心臟內外科的重症團隊，將葉克膜順利地脫離，所以整個是救星團隊的功勞。

林晏任提醒民眾，這是一個非常難得的事件、很特別的經驗，也是一個上帝的恩典；也提醒我們，天氣變化大的時候，如果有輕微的胸悶不舒服，要趕緊就醫。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52150


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