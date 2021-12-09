頭痛怎麼辦？ 中醫針灸治療可緩解

柳營奇美醫院中醫部醫師許益彰。圖／奇美醫院提供

現代人工作忙碌，加上成藥取得方便，不少人在頭痛發作時會自行服用止痛藥，台灣柳營奇美醫院中醫部醫師許益彰提醒濫用止痛藥不僅會增加肝、腎、胃損傷的風險，長期服用也可能會對藥物產生依賴性而使頭痛加重，尤其是出現頭痛的型態改變，如劇烈頭痛、臉歪嘴斜、手腳無力、視力模糊、意識不清、或伴隨發燒、頸項僵緊等症狀，若未立即就醫而延誤病情，反而喪失早期治癒的機會。

許益彰表示，在所有頭痛族群裡，原發性頭痛約占九成，其中以緊縮性頭痛最為常見，根據統計其終身盛行率介於30~78%之間。與偏頭痛通常發生單側搏擊性疼痛不同之處，緊縮性頭痛典型表現症狀以悶悶、緊繃、壓迫性頭痛為主，位置通常好發於頭的兩側包含前額、頭頂、後頭或後頸區段，也常伴隨頭部及頸部的壓痛。目前緊縮性頭痛發生的機轉尚不明確，一般認為是因壓力、心理因素（如焦慮、憂鬱）或姿勢不良所造成顱周的肌肉 筋膜過度緊繃而引發頭痛。

許益彰說，根據臨床經驗，不論哪一種頭痛，針灸治療都能讓疼痛獲得一定程度的改善，尤其是頭頸區的肌筋膜有明顯緊繃或局部有壓痛點，更是有立竿見影的效果。由於針灸具有鎮痛的作用，且可以放鬆過度緊繃的肌肉、減輕軟組織的張力，改善周圍的微循環，因此針灸擅長治療現代醫學分類中的緊縮性頭痛。

對於畏懼針刺治療的民眾，中醫也有非侵入性的治療手段，可利用傷科手法、拔罐、熱敷、中藥薰洗及膏布外敷等方式來減緩疼痛。若頭痛程度較嚴重或病程已久、反覆發作的病人，視情況可加上中藥內服來加強療效，例如：川芎茶調散、羌活勝濕湯、半夏天麻白朮湯、天麻鉤藤飲、龍膽瀉肝湯、通竅活血湯等都是常用的治療頭痛中藥複方。必要時，也可搭配體質調理來降低頭痛的復發率。

許益彰醫師提醒，頭痛除了以藥物治療外，調整生活作息也很重要，例如睡眠充足、三餐定時定量、適當地抒壓、避免生活緊張、保持輕鬆的心情與樂觀的態度等，都能有效地減輕症狀。民眾若有長期的頭痛症狀，建議先尋求專業醫師之評估，找出引起頭痛的原因，只有找出原因，才能根本治療這種惱人的症狀。