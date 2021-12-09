我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美不出兵保衛烏克蘭：喊話制裁的「拜登緩兵計」？

接種新冠疫苗也要看時辰？哈佛研究：下午打更好

頭痛怎麼辦？ 中醫針灸治療可緩解

記者吳淑玲／台南報導
柳營奇美醫院中醫部醫師許益彰。圖／奇美醫院提供
柳營奇美醫院中醫部醫師許益彰。圖／奇美醫院提供

現代人工作忙碌，加上成藥取得方便，不少人在頭痛發作時會自行服用止痛藥，台灣柳營奇美醫院中醫部醫師許益彰提醒濫用止痛藥不僅會增加肝、腎、胃損傷的風險，長期服用也可能會對藥物產生依賴性而使頭痛加重，尤其是出現頭痛的型態改變，如劇烈頭痛、臉歪嘴斜、手腳無力、視力模糊、意識不清、或伴隨發燒、頸項僵緊等症狀，若未立即就醫而延誤病情，反而喪失早期治癒的機會。

許益彰表示，在所有頭痛族群裡，原發性頭痛約占九成，其中以緊縮性頭痛最為常見，根據統計其終身盛行率介於30~78%之間。與偏頭痛通常發生單側搏擊性疼痛不同之處，緊縮性頭痛典型表現症狀以悶悶、緊繃、壓迫性頭痛為主，位置通常好發於頭的兩側包含前額、頭頂、後頭或後頸區段，也常伴隨頭部及頸部的壓痛。目前緊縮性頭痛發生的機轉尚不明確，一般認為是因壓力、心理因素（如焦慮、憂鬱）或姿勢不良所造成顱周的肌肉筋膜過度緊繃而引發頭痛。

許益彰說，根據臨床經驗，不論哪一種頭痛，針灸治療都能讓疼痛獲得一定程度的改善，尤其是頭頸區的肌筋膜有明顯緊繃或局部有壓痛點，更是有立竿見影的效果。由於針灸具有鎮痛的作用，且可以放鬆過度緊繃的肌肉、減輕軟組織的張力，改善周圍的微循環，因此針灸擅長治療現代醫學分類中的緊縮性頭痛。

對於畏懼針刺治療的民眾，中醫也有非侵入性的治療手段，可利用傷科手法、拔罐、熱敷、中藥薰洗及膏布外敷等方式來減緩疼痛。若頭痛程度較嚴重或病程已久、反覆發作的病人，視情況可加上中藥內服來加強療效，例如：川芎茶調散、羌活勝濕湯、半夏天麻白朮湯、天麻鉤藤飲、龍膽瀉肝湯、通竅活血湯等都是常用的治療頭痛中藥複方。必要時，也可搭配體質調理來降低頭痛的復發率。

許益彰醫師提醒，頭痛除了以藥物治療外，調整生活作息也很重要，例如睡眠充足、三餐定時定量、適當地抒壓、避免生活緊張、保持輕鬆的心情與樂觀的態度等，都能有效地減輕症狀。民眾若有長期的頭痛症狀，建議先尋求專業醫師之評估，找出引起頭痛的原因，只有找出原因，才能根本治療這種惱人的症狀。

肌肉

上一則

深夜起床想上廁所突然走不動 竟是得了這疾病

下一則

八旬婦罹患舌癌 原來無聲殺手住在口腔內

延伸閱讀

軟化血管降血脂中科血管清獲中醫稱讚

軟化血管降血脂中科血管清獲中醫稱讚
陳桂女中醫精湛中醫療法 提醒冬季進補調養體質最佳時機

陳桂女中醫精湛中醫療法 提醒冬季進補調養體質最佳時機
中醫舌診、脈診 國際標準面世 有中英日韓等語言

中醫舌診、脈診 國際標準面世 有中英日韓等語言
德康診所精治各類疼痛 提供中藥調理

德康診所精治各類疼痛 提供中藥調理

熱門新聞

英國公衛當局建議首相強生採取更嚴格的措施預防新冠變種病毒蔓延。歐新社

如何得知感染新冠病毒新變種? 常見症狀一次看

2021-12-01 16:25
圖片來源 ／健康醫療網

愛吃花生、隔夜菜？ 醫師警告恐傷肝

2021-12-07 00:30
50歲洪姓女子（中）確診為大腸癌第三期，她3日現身說法表示，她選擇相信醫師，積極治療，並配合醫囑調整飲食、運動，如今病況獲控制，右為醫師柯道維、左為醫師黃晟瑋。記者趙容萱／攝影

她激烈減重暴瘦竟是癌上身 聽醫師話抗癌成功

2021-12-03 05:26
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(Measles, Mumps and Rubella, MMR)需要施打兩劑，統計顯示全美人口當中接近91%接種至少一劑。Getty Images

CDC研究：已打流行性腮腺炎疫苗美國兒童仍遭感染

2021-12-01 11:21
只要院內有任何病人需要被傾聽，北醫附醫靈性關懷師高倩琪隨時在患者或是家屬身旁。圖／北醫附醫提供

陪看診竟確診染疫亡 兒自責「弄丟母」 靈性關懷助療傷

2021-12-04 17:56
植酸會妨礙鐵的吸收，不等同貧血的人不宜吃五穀飯。(Getty Images)

貧血的人 真的不適合吃五穀米？

2021-12-03 02:00

超人氣

更多 >
71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命
渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現
輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒

輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒
撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣