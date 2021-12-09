擦屁股追求「衛生紙全白」才乾淨　小心肛門搔癢症

（圖片來源：健康醫療網）

一名網友表示，每次上完大號，擦屁股都擦不乾淨，常常一擦就是「1小時」，困在廁間很痛苦，甚至有時褲子脱下來時，發現有「糞液」殘留在內褲上，以為是大便沒大乾淨，但蹲了廁所卻還是上不出來，很是困擾。台北馬偕醫院大腸直腸外科醫師孫文俊表示，「上完大號不用擦太乾淨，反而變成肛門搔癢症。」

從便便擦不乾淨 看出身體警訊

該名網友排便後一直擦不乾淨、甚至平時還有糞液流出，是否代表身體傳出警訊？對此孫文俊表示，以兩大方面來看，第一可能是糞便沒有排乾淨，也會有「裡急後重」之感，這有可能是蔬菜 纖維攝取太少，引發便秘，也有可能是吃太多刺激性食物，使糞便水水軟軟的，從肛門口流出，或者是走路時肛門受到摩擦，就會看到底褲有糞液殘留，不過嚴重則可能是因瘜肉、腫瘤 導致，才會呈現一直想排便卻上不出來，建議民眾可以進行大腸鏡檢查。

第二，其實肛門內的皺褶面非常多，或者有些人肛門週邊會有許多體毛，這都會造成糞便殘留，因此擦不乾淨是很正常的，不過孫文俊認為，拿衛生紙一而再、再而三地擦拭，追求「衛生紙全白、沒有一點顏色殘留」是不切實際的，過度的清潔會使肛門乾燥進而搔癢，一旦發癢用手抓撓，反覆交替反而會讓肛門抓破受傷，甚至會引發感染。另外，痔瘡或是肛門廔管因分泌物會流出，也會導致肛門有不乾淨之感，建議要就醫檢查，接受治療。

最佳清潔肛門方法：免治馬桶、純水濕紙巾

孫文俊表示，如果擔心衛生紙清潔效果不高，最佳建議使用免治馬桶；也可以使用濕紙巾，但是不要含有其他的添加物（例如：酒精），可用純水的濕紙巾減少肛門受到刺激；如果身邊沒有濕紙巾、免治馬桶，只有衛生紙，可以將衛生紙沾水進行擦拭。孫文俊強調，擦拭時只要擦2-3次確認沒有大量糞便殘留就好，維持清潔就可以。

針對肛門保健，孫文俊表示，飲食必須注意，尤其便秘患者，若排便過度出，還可能會造成肛門撕裂傷，因此要補充足夠水分，以及足量的蔬菜和水果。正常的排便頻率是1天3次到3天1次，如果過度頻繁（腹瀉），或是超過三天才排便，會造成肛門口排便受到壓力比較大，導致流血、紅腫、疼痛，因此也可以攝取益生箘，或洽詢醫師開立軟便藥、瀉藥等。

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資料來源：健康醫療網

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