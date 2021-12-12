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減重暴瘦竟罹癌 她遵醫囑抗癌成功

趙容萱
女子採激烈減重手段後暴瘦，殊不知癌症上身。圖為示意圖。(Getty Images)
女子採激烈減重手段後暴瘦，殊不知癌症上身。圖為示意圖。(Getty Images)

50歲洪姓女子5年前採激烈減重手段，吃了很多西藥減重，多次出現右下腹局部痛以為是急性胃炎掛急診，打了止痛藥後回家，拖了一年，直到2017年2月因惡心、嘔吐 、暴瘦就醫檢查，確診為大腸癌第三期，她選擇相信醫師，積極治療，並配合醫囑調整飲食、運動，一年多前經歷淋巴癌轉移復發，她持續抗癌，如今身上沒有發現癌細胞，病況獲控制。

台灣中國醫藥大學附設醫院大腸直腸科病友會「台中市腸腸久久協會」邀請中國附醫大腸直腸科主任柯道維、醫師黃晟瑋談腸癌治療，以及洪姓女病患現身說法。

柯道維說，洪姓女病患因右側升結腸有約4公分的腫瘤，因此初期症狀不明顯，即便腫瘤造成部分腸道阻塞，也是以便祕表現，直到後期因腫瘤造成腸阻塞、痛，已經是三期，因此建議民眾要定期篩檢，早期發現、早期治療。

醫師黃晟瑋說，他印象很深刻曾有40多歲黃金單身男性被診斷為第三期腸癌，因擔心手術台上的風險，拒絕接受正規治療，寧可每月花費10萬到20幾萬費用採用坊間自然排毒療法，一年後腫瘤持續生長惡化穿刺出肚皮，體重只剩下30多公斤，仍不願意手術．最後只能在遺憾中離世。

柯道維認為，近年癌症治療「量身定制」，不只癌症分期，還會依年紀、體能、是否有共病，腫瘤位置、基因型態等因素決定治療方式；至於民眾擔心手術無法保留肛門，以中國附醫患者為例，約95％大腸癌患者術後可以保留肛門。二期以前的五年存活率逾九成、三期有八成，呼籲癌友對自己跟醫師要有信心。

腫瘤 癌症 減重

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