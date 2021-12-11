20歲男喉嚨痛、走路晃 竟是疱疹病毒惹禍

邱詡懷醫師提醒，若出現運動協調功能失常、走路不穩、講話含糊等症狀，可能是急性小腦共濟失調，需立即就醫避免留下後遺症。(圖：衛生福利部桃園醫院提供)

新冠病毒讓全球一夕變天，其他病毒威力一樣不容小覷。一名20多歲男研究生因喉嚨痛到耳鼻喉科就診，後來出現嚴重頭暈、說話不清、走路搖晃狀況，轉診至神經內科確診，感染疱疹病毒進而引發急性小腦共濟失調，經治療已獲改善。

台灣衛福部桃園醫院神經內科主治醫師邱詡懷表示，發生急性小腦共濟失調原因眾多，不同年齡層都有不同病因，包括腦中風 、自體免疫疾病、病毒性小腦炎、藥物中毒、酒精中毒、基因遺傳性疾病等都有可能。

邱詡懷指出，發生急性小腦共濟失調，病人除了嚴重頭暈外，常出現明顯的運動協調功能失常、走路不穩跌倒、說話含糊且缺乏語調、眼睛顫動等症狀。

該名男研究生先出現喉嚨痛、咽喉發炎等呼吸道症狀，以為只是感冒，後續卻發生走路搖晃、話說不清楚等現象，經診療後發現，患者眼睛運動及四肢活動有明顯協調異常，步寬擴大，說話也出現構音困難的情況，因此立即住院接受治療。

邱詡懷表示，患者經抽血、腦部核磁共振、腰椎穿刺等檢查，驗到帶有疱疹病毒抗體，可能與先前引起喉嚨發炎症狀有關，診斷為急性小腦共濟失調。經抗病毒藥物及類固醇治療後，症狀逐漸改善，門診追蹤時僅剩些微症狀，已能行走。

邱詡懷說，疱疹病毒會造成中樞神經系統問題，影響小腦、腦部等，愈早治療效果愈好，若發病快2周才就診，多半會留下永久後遺症，包括頭暈、肢體協調差、說話不清楚等。該名患者近2周才到神經內科就醫，恢復狀況不錯，真的是運氣好，建議民眾如有相關症狀，一定要及早就醫避免拖延，平時也要勤洗手、戴口罩 等，建立良好衛生習慣。