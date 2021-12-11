睪丸腫大「下面一大包」 35歲男查出罹癌

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，男性朋友平時可以透過睪丸自我檢查，及早發現睪丸癌的前兆。(圖：亞洲大學附屬醫院提供)

一名35歲男性年初察覺「下面一大包」，雖然不會疼痛，但走路姿勢怪異，礙於疫情 拖到10月才就醫，發現右側睪丸已腫到14公分大，且嚴重壓迫左側睪丸，確診為睪丸精原細胞癌第一期，所幸手術切除及搭配化療後，後續只要定期追蹤即可。

台灣亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，患者年初發現右側陰囊變硬、變大，正想求診解惑時，因疫情爆發影響就醫意願，直到睪丸愈來愈大，走路卡卡，相當不舒服，加上擔心被旁人指指點點，當疫情緩解，立刻赴醫檢查，才發現已經腫得很大，確診罹患睪丸癌。

邱鴻傑說，睪丸癌好發於35歲以下的年輕男性，發生原因可分為先天性及後天性，前者多為隱睪症造成，後者可能因外傷、感染引起睪丸萎縮所致。通常患者會摸到陰囊有無痛性硬塊、陰囊沉重感、腹股溝悶痛、下背痛等症狀，由於睪丸出現腫塊也可能是其他疾病造成，需要由醫師透過陰囊超音波、抽血驗癌症 指數（AFT、bhCG、LDH）、電腦斷層等方式正確診斷。

他說，各期別睪丸癌都會優先透過睪丸切除術治療，經由鼠蹊部摘除原發腫瘤 ，並做病理檢查，確認是否有淋巴或其他器官轉移，再決定下一步治療，所幸患者雖然腫瘤相當大，但尚未轉移至淋巴組織，故術後接受預防性化療後，後續只要定期追蹤即可，但千萬不能輕忽睪丸腫塊的嚴重性。

邱鴻傑建議，男性朋友平時可以透過睪丸自我檢查，民眾可以將食指與大拇指圈住睪丸，正常睪丸約3至4公分，若睪丸比圓圈大，且觸摸並不會疼痛，但卻有硬硬的感覺或不正常腫脹，都可能是睪丸癌的前兆，務必立即赴醫檢查。

他說，睪丸癌的預後相當好，通常第一期精原細胞瘤五年存活率高達98%，第一期的非精原細胞瘤五年存活率也有96%，罹患睪丸癌的民眾千萬不要灰心，只要早期發現、早期治療，都有極高治癒率。