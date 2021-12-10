久站久坐「蜘蛛網」爬上腿 靜脈曲張別輕忽

長時間坐著或久站，小心靜脈曲張找上你。(Getty Images)

長時間坐著或久站，雙腳容易腫脹、痠痛，大多數人不會在意，但隨著時間愈長，小心腿部血管可能凸起變成蜘蛛網，形成「靜脈曲張」。若是靜脈曲張放任不管變嚴重，還有致命的危險，不可不防。

常見文明病 2~3成民眾會有

台灣耕莘醫院整形外科主治醫師謝松育提醒，及早發現靜脈曲張，可以透過改變姿勢、多運動的方式，恢復血液循環，但如果情況嚴重，建議可透過手術治療及穿彈性壓力襪，來解決此困擾。

靜脈曲張又稱浮腳筋、小腿蚯蚓、小腿蜘蛛網。謝松育表示，常見好發於下肢部位，是現代人常見的文明病，約20至30%的民眾一生中會遇到此疾病困擾。

靜脈曲張形成原因，謝松育指出，主要因為工作或習慣問題，下肢長期久站或用力所致。人體靜脈若要回流，須透過三種方式，包括微血管血液回流的血壓、肌肉 收縮，以及靜脈內眾多的瓣膜回收血液才得以進行，而下肢的靜脈血液回流，又以後兩者為重。

孕婦、高齡、肥胖 高危險群

謝松育說，肌肉收縮可透過訓練維持功能，但靜脈內瓣膜無法訓練，因此久站久坐或過度用力者，靜脈瓣膜功能會漸漸失效，導致血液長期堆積在下肢表淺靜脈中，無法順利回收，血液不斷擠壓靜脈導致血管曲張，形成一條條「蚯蚓」或整片「蜘蛛網」。

常出現靜脈曲張的職業類別，包括教師、空服員、廚師、櫃姐、外科醫師、警察 、銷售員等，此外，肥胖者、懷孕婦女、高齡長者等也是靜脈曲張高危險群，而女性下肢肌肉相較男性不足，發生機率稍高。

靜脈曲張嚴重程度，分為C0至C6級，謝松育指出，C2期腿部會出現明顯的靜脈曲張，C3期久站下肢會水腫、痠麻，多半到這兩期的患者會疼痛不適、無法忍耐，因而求助醫師。若拖到C4、C5、C6期，下肢容易出血、靜脈潰瘍，皮膚增厚宛如象皮，靜脈凝滯程度相當嚴重。

初期治療可改善 別拖到嚴重

若是在靜脈曲張初期，謝松育表示，可先透過保守療法，包括健走運動、改變姿勢，或是穿戴彈性壓力襪，增加靜脈血液回流。不過，若進展到下肢水腫，或是容易摩擦出血、難以癒合的潰瘍、慢性纖維化等，可經醫師評估透過手術治療，術後搭配穿彈性壓力襪，讓腿部恢復平坦美觀。