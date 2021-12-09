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心房顫動沒治療 8旬婦竟腎臟梗塞急速萎縮

吳淑玲
台灣麻豆新樓醫院腎臟內科醫師蔡昊澐說明80歲阿嬤「心房顫動」未治療，造成腎臟委縮的個案。(圖：麻豆新樓醫院提供)
台灣麻豆新樓醫院腎臟內科醫師蔡昊澐說明80歲阿嬤「心房顫動」未治療，造成腎臟委縮的個案。(圖：麻豆新樓醫院提供)

80歲阿嬤長期有高血壓及心律不整的問題，一次腹痛送急診，經電腦斷層檢查後發現是右側腎臟梗塞，範圍已擴及整個腎臟，以抗凝血劑治療後，經過四個月做超音波追蹤，右側腎臟由原本正常的9.3公分萎縮至6.8公分，一年半後電腦斷層顯示已萎縮至6.0公分。

台灣麻豆新樓醫院腎臟內科醫師蔡昊澐診斷出阿嬤是因「心房顫動」一直未做治療，再加上一些危險因子的多重共病，如心衰竭、高血壓、糖尿病、腦中風、周邊動脈硬化等，若發生在女性、老年人身上就更容易造成血栓。

蔡昊澐表示，心房顫動是一種常見的心律不整。正常生理狀況下，心房收縮後會將血液灌壓至心室，心室再將血液送至肺臟或全身做氣體交換；當心房顫動發生時，心房功能就像是故障的抽水馬達，無法正常收縮來運送血液，於是部分血液留滯於心房中，這就像洋流流經暗礁受阻後產生局部渦流，當血液不流暢再加上局部渦流，就特別容易形成血栓；血栓如同體內藏了一把無聲的散彈槍，打到哪裡、哪裡就遭殃，一旦打到腎臟就會造成腎臟梗塞，一旦打到腦部就會造成腦中風，後果不容小覷。

蔡昊澐指出，心房顫動導致腎臟梗塞的案例其實並不常見，症狀表現上有腰痛、發燒、血尿等，大多數都是非典型症狀以至於在診斷上更加困難，患者也都不自覺，許多是在注射顯影劑做電腦斷層檢查時才意外發現；治療上除了使用抗凝血劑外，也可接受緊急血管攝影及血管成形術來打通血栓，但成效因人而異，須視栓塞時間長短及程度而定，情況嚴重時可能導致腎臟完全萎縮，就像這位阿嬤一樣。

蔡昊澐提醒，預防勝於治療，平時在家自行測量脈搏或血壓，若發現心跳忽快忽慢、或健檢被告知有心律不整時，都應立即就醫做心電圖檢查；若被診斷為心房顫動時，則可透過抗心律不整藥物以減少心悸及併發症發生，對於亞洲人而言，比起傳統抗凝血劑（Warfarin），新型抗凝血劑口服藥(NOACs)不但可大幅降低腦梗塞中風機率，也可減少出血機會，應盡速尋求心臟科醫師專業診療。

高血壓 中風 糖尿病

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