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腳趾疼痛「像被老鼠咬到腳」 小心痛風關節炎

張睿廷
痛風關節炎患者常有家族史，而且好發在年輕到中年的男性。（本報資料照片）
痛風關節炎患者常有家族史，而且好發在年輕到中年的男性。（本報資料照片）

35歲的林先生享受完美食、啤酒，卻出現腳趾疼痛等症狀，他形容像是「被老鼠咬到腳」，醫師發現林先生的大腳趾除紅腫，隱約可見不規則的突起，安排抽血及超音波檢查、抽血，結果發現林先生尿酸值偏高，腳趾關節旁有尿酸結晶沉積形成的痛風石，是典型的痛風關節炎，經由降尿酸藥物治療後，腳痛逐漸改善。

痛風關節炎患者常有家族史，而且好發在年輕到中年的男性，而女性反而好發在停經後。現代人因工作忙碌缺乏運動以及飲食不均衡，造成體重直線上升，也是原因之一。

台灣新北市土城長庚醫院風濕過敏免疫科醫師謝臻怡表示，痛風關節炎發作通常沒有前兆，民眾若發病，大腳趾或腳踝就會出現紅、腫、痛，嚴重時連穿鞋都有困難。

土城醫院營養師邱怡文建議，酒跟含糖飲料都是痛風幫兇，痛風關節炎病患每日應喝足夠水量，才能提高尿酸代謝，均衡飲食，切忌大魚大肉，也要減少高油脂食物的攝取。

醫師謝臻怡提醒，痛風關節炎病患須維持血液中尿酸值，當疼痛症狀緩解後，仍必須定期回診，按時吃藥，若是控制不當，恐出現高血壓、腦中風和腎結石等併發症

她建議，民眾應將血中尿酸值控制在5毫克（mg/dL）以下，這樣有助加速體內痛風石溶解；若是因為痛風石破壞關節造成變形、嚴重疼痛、關節活動受限，可以考慮由手術清除痛風石，但仍必須服用降尿酸藥物來控制。

高血壓 中風 併發症

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