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阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

深夜起床想上廁所突然走不動 竟是得了這疾病

陳雨鑫
腳麻了走不動。（本報資料照片）
腳麻了走不動。（本報資料照片）

50多歲的吳姓男子，今年剛被診斷罹患高血壓，近期天氣驟降，常感到雙腳無力，但稍作休息就能改善，某天深夜突然想上廁所，但一下床卻發現腳痛到沒辦法走，趕緊就醫，經診斷，竟是「腳中風」引起。台灣國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師郭志東表示，別以為秋冬只需要注意心肌梗塞以及腦中風，有些三高患者也可能引發腳中風的問題。

郭志東表示，血管可粗分為兩大類，大血管、小血管。大血管指的是主動脈，小血管大多是指周邊血管。無論是高血壓、高血脂、高血糖、洗腎患者又或是長期抽菸者，血管彈性都比一般人差。當氣溫變化劇烈，無論是大血管或是小血管都可能出現無法即時因應氣候變化，產生阻塞或是破裂。

郭志東表示，最具致命危機的是「主動脈剝離」，若無法即時救治，高達五成的患者會再發生後48小時內死亡。藝人小鬼也是因為主動脈剝離辭世。除了主動脈剝離的危機，在小血管內發生阻塞，位置在腦部就可能引發腦中風，但發生的位置可以在身體所有地方，而秋冬較常見是發生在「腳」，也就是俗稱的腳中風。

郭志東表示，腳中風除了是三高患者需要注意以外，有心律不整或是心房顫動的患者，也需要注意。心臟不正常的跳動，加上血管又不健康，容易引發斑塊堆積，久坐、不運動或是秋冬血流狀況不佳等情況，都會增加下肢中風的機會。

腳中風初期的症狀如腳痠、腳麻、冰冷等，等到嚴重阻塞時，會出現難以行走，甚至是皮膚發黑等狀況。郭志東表示，腳中風的患者大宗還是長輩，但隨著三高年輕化的趨勢，腳中風也不再是長輩的專利，也有不少40到50歲的民眾發生腳中風。

呼籲民眾在秋冬一定要注意保暖，更重要的是從平時起就應該要做好血管的保養，罹患三高的患者，更是需要定期回診、按時服藥。

中風 三高 高血壓

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