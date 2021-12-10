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口腔癌要人命 吸菸、嚼檳榔須定期篩檢

許政榆
吸菸容易產生口腔癌變。(Getty Images)
吸菸容易產生口腔癌變。(Getty Images)

台灣國際癌症研究中心（IARC）已證實，不管有無添加物，嚼檳榔都會致癌。根據衛福部國健署癌症登記及衛福部死因資料統計，每年超過8000人罹患口腔癌、3000人死於口腔癌，其中9成是男性，發病時多為中壯年。國健署呼籲，民眾應拒絕菸酒、檳榔，並定期篩檢、及早治療，遠離口腔癌。

檳榔含有檳榔素和檳榔鹼，會透過嚼食摩擦接觸及汁液刺激口腔黏膜而產生癌變，除了傷害牙齒、牙周病變，增加口腔、咽等部位罹癌風險，也會干擾脂肪及葡萄糖代謝，導致或加重高脂血症、第二型糖尿病和代謝症候群等。國健署補助30歲以上有吸菸或嚼檳榔習慣的民眾，每兩年一次口腔黏膜檢查，盡早找出癌前病變，加速治療阻斷癌症發生機會。

根據全台口腔黏膜檢查資料發現，透過篩檢發現的口腔病變者，有75%（0至1期）屬癌前病變及早期癌症，只要戒除嚼檳榔、吸菸習慣、搭配治療，可降低癌前病變轉化為惡性之風險，加上定期檢查更可降低26%死亡風險；未接受篩檢的口腔癌患者，有5成為晚期癌（3至4期）。

近年台灣民眾口腔癌標準化發生與死亡率趨勢漸趨平緩，根據癌症發生與死亡資料顯示，30至49歲男性口腔癌標準化發生率，自2009年每10萬人口之59.1人，降至2018年每10萬人口44.7人，降幅達24.4%。

雖因新冠疫情趨緩，目前已有32萬名嚼檳榔或吸菸民眾接受篩檢。國健署呼籲，30歲以上有嚼檳榔或吸菸習慣而尚未篩檢的民眾，應定期至耳鼻喉科醫療院所接受口腔黏膜檢查，若口腔黏膜出現持續2周無法癒合的潰瘍、不明白色或紅色的斑塊或嘴巴、舌頭活動受限制，甚至腫塊等破、斑、硬、凸、腫情形，應盡速就醫。

癌症 篩檢 糖尿病

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