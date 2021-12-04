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陪看診竟確診染疫亡 兒自責「弄丟母」 靈性關懷助療傷

記者陳雨鑫／台北報導
只要院內有任何病人需要被傾聽，北醫附醫靈性關懷師高倩琪隨時在患者或是家屬身旁。圖／北醫附醫提供
只要院內有任何病人需要被傾聽，北醫附醫靈性關懷師高倩琪隨時在患者或是家屬身旁。圖／北醫附醫提供

每個人的靈性都需要被關懷。台北醫學大學附設醫院積極推動「靈性關懷」，今年成為全台第一家非宗教醫院，聘任專任靈性關懷師的醫院。靈性關懷過往多在安寧病房被討論，北醫附醫則是拓展到所有科別與病房，無論是病患或是家屬，對於生命感到疑惑，或是面對疾病感到不安，都能即時給予協助。

北醫附醫第一位專任靈性關懷師高倩琪說，靈性關懷師就像是宗教醫院內的院牧、師父，通常這類的角色，不會出現在非宗教醫院。她表示，靈性關懷入門不難，能夠包容傾聽、陪伴，且不下指導棋，就有辦法透過訓練成為靈性關懷師。

提到靈性，難免會直覺認為與「生死」有關。高倩琪說，靈性關懷的角色最初，確實是在安寧病房，希望能幫助患者能夠善終，最後一段路程能安心，也希望家屬不要有太多遺憾。但每一個人都有靈性，都需要被關懷，特別在醫院內，許多患者或是家屬，面對到的都是突如其來的疾病，很多人第一次遇到不知道該怎麼面對，心理健康都可能受到影響。

今年6月，正值本土疫情爆發。一對母子來到北醫就醫，兒子攙扶著媽媽，準備看診，礙於風險，進行採檢，結果媽媽採檢的結果呈現「陽性」，兒子為直接接觸者，且媽媽病況也需要他人照顧，二人一起隔離。過程中，媽媽病情快速惡化，一度在他面前吐血，不久後因病過世。

兒子開始出現失眠、恐懼症狀，相關科別醫師會診靈性關懷師協助。高倩琪說，開始與兒子會談時，對方不斷說「我把媽媽弄丟了」、「我把媽媽弄丟了」，自責當時只是陪伴就醫，怎麼媽媽就過世了，陪伴過程長達兩個多小時，兒子才慢慢傾吐過不去的關卡，當晚他向高倩琪說「謝謝，今晚我終於睡了一覺」。

高倩琪說，每一個人面對疾病可能都有不同的反應，甚至對於突如其來的疾病變化，或是沒有預料的生死議題，在內心中產生各種問題，如果不能即時解決，很可能成為永久的創傷。

北醫附醫4日於台北醫學大學舉辦「靈性關懷國際研討會」，台北醫學大學附設醫院全人醫療顧問黃麗惠表示，近年醫界推動「全人醫療」，全人應該是要包含，生理、心理、社會以及靈性。醫師協助治療身體健康、心理師或是心理諮商師治療心理問題、社工師協助媒合資源與協助，靈性關懷師則是陪伴傾聽，讓醫療能夠更為全面。

北醫附醫是國內宗教醫院以外的第一家推動靈性關懷的醫院，且靈性關懷的場域不僅僅是在...
北醫附醫是國內宗教醫院以外的第一家推動靈性關懷的醫院，且靈性關懷的場域不僅僅是在安寧病房，而是在所有病房。圖／北醫附醫提供

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