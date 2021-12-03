她激烈減重暴瘦竟是癌上身 聽醫師話抗癌成功

50歲洪姓女子（中）確診為大腸癌第三期，她3日現身說法表示，她選擇相信醫師，積極治療，並配合醫囑調整飲食、運動，如今病況獲控制，右為醫師柯道維、左為醫師黃晟瑋。記者趙容萱／攝影

50歲洪姓女子5年前採激烈減重 手段，吃了很多西藥減重，多次出現右下腹局部痛以為是急性胃炎掛急診，打了止痛藥後回家，拖了一年，直到2017年2月因惡心、嘔吐 、暴瘦就醫檢查，確診為大腸癌第三期，她選擇相信醫師，積極治療，並配合醫囑調整飲食、運動，一年多前經歷淋巴癌轉移復發，她持續抗癌，如今身上沒有發現癌細胞，病況獲控制。

台灣中國醫藥大學附設醫院大腸直腸科病友會「台中市腸腸久久協會」3日推出「腸腸久久常在我心」智慧整合衛教平台，讓病友透過互動方式即時獲得疾病知識、腸癌用藥、手術方式、傷口照護以及飲食等資訊，避免因錯誤訊息錯失最佳治療時機。邀請中國附醫大腸直腸科主任柯道維、醫師黃晟瑋談腸癌治療，以及洪姓女病患現身說法。

柯道維說，洪姓女病患因右側升結腸有約4公分的腫瘤 ，因此初期症狀不明顯，即便腫瘤造成部分腸道阻塞，也是以便祕表現，直到後期因腫瘤造成腸阻塞、會痛，已經是三期，因此建議民眾要定期篩檢，早期發現、早期治療。

醫師黃晟瑋說，他印象很深刻曾有40多歲黃金單身男性被診斷為第三期腸癌，因擔心手術台上的風險，拒絕接受正規治療，寧可每月花費10萬到20幾萬費用採用坊間自然排毒療法，一年後腫瘤持續生長惡化穿刺出肚皮，體重只剩下30多公斤，仍不願意手術．最後只能在遺憾中離世。

柯道維認為，近年癌症 治療「量身定制」，不只癌症分期，還會依年紀、體能、是否有共病，腫瘤位置、基因型態等因素決定治療方式；至於民眾擔心手術無法保留肛門，以中國附醫患者為例，約95％大腸癌患者術後可以保留肛門。二期以前的五年存活率逾九成、三期有八成，呼籲癌友對自己跟醫師要有信心。