嚴重聽損 應在5歲前植入電子耳

先天發育不良或後天因素引起的聽力損失，除了配戴助聽器，還有其他治療方式嗎？

台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部耳科主治醫師王懋哲說，聲音是種能量，首先傳到耳朵骨膜引起震動，並經過聽小骨傳到中耳，再由耳蝸絨毛細胞感應震動，把聲音動量轉為電能，最後為神經訊號透過聽神經，傳遞至腦幹聽覺皮質。

骨膜或聽小骨缺損引發的聽力損失，稱為傳導性聽損；而耳蝸絨毛細胞、聽神經、腦幹聽覺皮質缺損，或是聽神經瘤、腦膜瘤壓迫聽神經或腦幹造成的聽損，則為感覺神經性聽損。

目前手術治療聽損方式，包括骨膜修補手術、聽小骨置換手術、鐙骨置換手術、側顱底手術及人工電子耳，術前須經醫師評估，選擇最合適的手術方式。

骨膜修補手術

常用於慢性中耳炎患者。王懋哲說，骨膜修補手術常用於慢性中耳炎患者，此類患者上呼吸道反覆感染後，細菌會隨著耳咽管進入耳內，並導致耳膜破洞。此時需使用耳朵前方側臉或耳朵後方頭皮的筋膜，以取代骨膜進行修補。此為目前台灣最常見的手術方式。

聽小骨重建術

若缺損程度大，需置換人工聽小骨。主要是治療慢性中耳炎、先天聽小骨鏈異常或不明原因引起的聽小骨缺損。手術依缺損程度，可採用自己的聽小骨一部分或是耳朵軟骨，雕磨成需要修補的形狀後，重新接回受損聽小骨的位置，但如果缺損程度大，則要直接置換成鈦金屬材質的人工聽小骨。

鐙骨置換術

為針對聽小骨硬化症，又稱耳硬化症患者，因鐙骨底板硬化無法傳導聲音，手術會在硬化的鐙骨足板上鑽小洞，置入人工聽小骨取代硬化的鐙骨功能，再把硬化的鐙骨取出。

因耳硬化症好發於白種人，亞洲人患者很少，在歐美國家患者比較多。

側顱底手術

用於處理過大的聽神經瘤、腦膜瘤。王懋哲說，聽神經瘤、腦膜瘤患者常有耳鳴、聽不到症狀，一旦腫瘤 大於三公分可能會壓破腦幹，引起走路不穩症狀，嚴重時更會危及生命。手術是切開患側耳朵後方的腦殼，如此手術空間比較大，可以看清楚位在小腦與腦幹間的病灶位置，以利直接摘除腫瘤，又可避免在手術過程傷害到顏面神經及周遭血管。

人工電子耳

嚴重聽損幼兒須在五歲前植入，並搭配語言治療。新生兒出生後會進行聽力篩檢 ，一旦發現嚴重聽損，須在六個月內確診，以利幼兒長到一歲後、體重達十公斤時植入人工電子耳。

王懋哲說，人類大腦必須在五歲前接收到聲音的刺激，否則無法發展語言，因此患有嚴重聽損的幼兒須在五歲前植入人工電子耳，並搭配語言治療，往後才能說話。

台北振興醫院耳鼻喉部聽覺科主任力博宏說，人工電子耳手術方式是於耳後腦殼經微創手術打開約2.5公分傷口，將電極順著耳蝸的形狀植入耳蝸，並利用耳朵外的聲音處理器接收聲音，再以電訊號方式經聽神經傳至腦幹，重新建立傳導途徑。因手術傷口小，可讓人工電子耳於24小時開機，加快聽損幼兒語言復健的時間。

力博宏說，植入人工電子耳後，該院會加入人工智慧概念，以降低環境噪音對人工電子耳的影響，隨後進行聽語復健時，還會加入音樂治療課程，讓聽損兒的聽語復健更加順利。

除了幼兒，成人也可能因耳蝸絨毛細胞受噪音傷害造成聽損；服用抗生素、癌症 化療藥物及治療肺結核等耳毒性藥物，或是暴露於有害重金屬等，都可能造成雙耳全聾，必須植入人工電子耳。