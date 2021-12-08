我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

嚴重聽損 應在5歲前植入電子耳

沈能元

先天發育不良或後天因素引起的聽力損失，除了配戴助聽器，還有其他治療方式嗎？

台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部耳科主治醫師王懋哲說，聲音是種能量，首先傳到耳朵骨膜引起震動，並經過聽小骨傳到中耳，再由耳蝸絨毛細胞感應震動，把聲音動量轉為電能，最後為神經訊號透過聽神經，傳遞至腦幹聽覺皮質。

骨膜或聽小骨缺損引發的聽力損失，稱為傳導性聽損；而耳蝸絨毛細胞、聽神經、腦幹聽覺皮質缺損，或是聽神經瘤、腦膜瘤壓迫聽神經或腦幹造成的聽損，則為感覺神經性聽損。

目前手術治療聽損方式，包括骨膜修補手術、聽小骨置換手術、鐙骨置換手術、側顱底手術及人工電子耳，術前須經醫師評估，選擇最合適的手術方式。

骨膜修補手術

常用於慢性中耳炎患者。王懋哲說，骨膜修補手術常用於慢性中耳炎患者，此類患者上呼吸道反覆感染後，細菌會隨著耳咽管進入耳內，並導致耳膜破洞。此時需使用耳朵前方側臉或耳朵後方頭皮的筋膜，以取代骨膜進行修補。此為目前台灣最常見的手術方式。

聽小骨重建術

若缺損程度大，需置換人工聽小骨。主要是治療慢性中耳炎、先天聽小骨鏈異常或不明原因引起的聽小骨缺損。手術依缺損程度，可採用自己的聽小骨一部分或是耳朵軟骨，雕磨成需要修補的形狀後，重新接回受損聽小骨的位置，但如果缺損程度大，則要直接置換成鈦金屬材質的人工聽小骨。

鐙骨置換術

為針對聽小骨硬化症，又稱耳硬化症患者，因鐙骨底板硬化無法傳導聲音，手術會在硬化的鐙骨足板上鑽小洞，置入人工聽小骨取代硬化的鐙骨功能，再把硬化的鐙骨取出。

因耳硬化症好發於白種人，亞洲人患者很少，在歐美國家患者比較多。

側顱底手術

用於處理過大的聽神經瘤、腦膜瘤。王懋哲說，聽神經瘤、腦膜瘤患者常有耳鳴、聽不到症狀，一旦腫瘤大於三公分可能會壓破腦幹，引起走路不穩症狀，嚴重時更會危及生命。手術是切開患側耳朵後方的腦殼，如此手術空間比較大，可以看清楚位在小腦與腦幹間的病灶位置，以利直接摘除腫瘤，又可避免在手術過程傷害到顏面神經及周遭血管。

人工電子耳

嚴重聽損幼兒須在五歲前植入，並搭配語言治療。新生兒出生後會進行聽力篩檢，一旦發現嚴重聽損，須在六個月內確診，以利幼兒長到一歲後、體重達十公斤時植入人工電子耳。

王懋哲說，人類大腦必須在五歲前接收到聲音的刺激，否則無法發展語言，因此患有嚴重聽損的幼兒須在五歲前植入人工電子耳，並搭配語言治療，往後才能說話。

台北振興醫院耳鼻喉部聽覺科主任力博宏說，人工電子耳手術方式是於耳後腦殼經微創手術打開約2.5公分傷口，將電極順著耳蝸的形狀植入耳蝸，並利用耳朵外的聲音處理器接收聲音，再以電訊號方式經聽神經傳至腦幹，重新建立傳導途徑。因手術傷口小，可讓人工電子耳於24小時開機，加快聽損幼兒語言復健的時間。

力博宏說，植入人工電子耳後，該院會加入人工智慧概念，以降低環境噪音對人工電子耳的影響，隨後進行聽語復健時，還會加入音樂治療課程，讓聽損兒的聽語復健更加順利。

除了幼兒，成人也可能因耳蝸絨毛細胞受噪音傷害造成聽損；服用抗生素、癌症化療藥物及治療肺結核等耳毒性藥物，或是暴露於有害重金屬等，都可能造成雙耳全聾，必須植入人工電子耳。

腫瘤 癌症 篩檢

上一則

愛爬山退休族突左腳無力摔一跤 送醫發現是中風

下一則

名醫養生…天天五蔬果 回家不滑手機

延伸閱讀

寶寶一哭二吐三血便 當心「腸套疊」上身

寶寶一哭二吐三血便 當心「腸套疊」上身
精典牙科牙周、根管、正畸三大專科提供一站式全方位牙科服務

精典牙科牙周、根管、正畸三大專科提供一站式全方位牙科服務

關德維心臟血管中心掌握最先進醫療科技的團隊

關德維心臟血管中心掌握最先進醫療科技的團隊
Omicron逼近 全州37醫院空床不足10%

Omicron逼近 全州37醫院空床不足10%

熱門新聞

英國公衛當局建議首相強生採取更嚴格的措施預防新冠變種病毒蔓延。歐新社

如何得知感染新冠病毒新變種? 常見症狀一次看

2021-12-01 16:25
圖片來源 ／健康醫療網

愛吃花生、隔夜菜？ 醫師警告恐傷肝

2021-12-07 00:30
50歲洪姓女子（中）確診為大腸癌第三期，她3日現身說法表示，她選擇相信醫師，積極治療，並配合醫囑調整飲食、運動，如今病況獲控制，右為醫師柯道維、左為醫師黃晟瑋。記者趙容萱／攝影

她激烈減重暴瘦竟是癌上身 聽醫師話抗癌成功

2021-12-03 05:26
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(Measles, Mumps and Rubella, MMR)需要施打兩劑，統計顯示全美人口當中接近91%接種至少一劑。Getty Images

CDC研究：已打流行性腮腺炎疫苗美國兒童仍遭感染

2021-12-01 11:21
只要院內有任何病人需要被傾聽，北醫附醫靈性關懷師高倩琪隨時在患者或是家屬身旁。圖／北醫附醫提供

陪看診竟確診染疫亡 兒自責「弄丟母」 靈性關懷助療傷

2021-12-04 17:56
植酸會妨礙鐵的吸收，不等同貧血的人不宜吃五穀飯。(Getty Images)

貧血的人 真的不適合吃五穀米？

2021-12-03 02:00

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化
拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心