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貧血原因多 女性「多囊性卵巢」也可能造成

記者陳雨鑫／台北報導
頭暈、臉色蒼白、軟弱無力等，皆是貧血症狀。 (Getty Images)
頭暈、臉色蒼白、軟弱無力等，皆是貧血症狀。 (Getty Images)

台灣男星周杰倫的妻子昆凌日前傳出疑似貧血在家中暈眩，頭部撞傷，擔心導致腦震盪，緊急取消工作，昆凌身體狀況引發各界討論。早在2016年，昆凌曾在臉書透露自己罹患「多囊性卵巢症候群」，當時表示，擔心影響第二胎的懷孕計畫，後續經過調養，順利懷上二寶，而多囊性卵巢也可能是導致貧血的原因之一。

後天性貧血 多與營養有關

台北醫學大學附設醫院家庭醫學科主治醫師陳宥達表示，導致貧血的原因有非常多，如先天性地中海型貧血、溶血性貧血、再生不良性貧血；後天性的貧血，大多與營養缺乏或疾病有關，如缺鐵性貧血、惡性貧血、失血性貧血等。

缺鐵性貧血是因鐵質攝取不足，或是消化吸收不良、腸胃道等慢性出血所致。缺鐵性貧血患者多皮膚蒼白、頭暈眼花、軟弱無力、心悸。惡性貧血可能是體內缺乏內在因子，影響維他命B12的吸收，症狀會有舌頭發紅、疼痛、灼熱感等。

失血性貧血可能是急性出血，如外傷。也可能是慢性出血，如消化道潰瘍、大腸直腸瘜肉、痔瘡、子宮肌腺症、子宮肌瘤、多囊性卵巢等。

地中海型貧血 染色體變異

地中海型貧血是因為遺傳性染色體變異所導致，會出現頭暈、臉色蒼白、脾臟腫大等現象；溶血性貧血有分先天與後天，但大多是遺傳性貧血，體內紅血球異常，使紅血球容易破裂導致血色素滲漏血液，紅血球數變少，促使骨髓加速造血，進而產生嚴重貧血，患者容易頭暈、黃疸、肝脾腫大。再生不良性貧血則是骨髓功能異常，導致骨髓失去製血能力。

下眼瞼偏白色 就可能貧血

陳宥達表示，問診時通常會查看患者下眼瞼顏色，是粉紅色還是白色，顏色偏白就可能是貧血患者；或是按壓指甲，查看指甲回血速度。如果有杵狀指或匙狀指，也可能是貧血的表現，但最重要還是要透過抽血檢查。

抽血後，醫師會依照紅血球體積做一判斷，平均紅血球體積大於100稱為大球性貧血、介於80到100為正球性貧血、小於80則稱為小球性貧血。

大球性貧血通常是葉酸或B12缺乏、甲狀腺功能低下、肝臟疾病、有酗酒習慣引起。正球性貧血常見的原因如子宮肌瘤等慢性疾病導致的貧血，其餘像是骨髓增生、血溶性貧血。小球性貧血如缺鐵性貧血、地中海型貧血等。

可透過飲食、生活習慣調整

陳宥達表示，只要找到貧血原因，並對症下藥，除了先天性的貧血以外，其餘貧血大多可以透過飲食以及生活習慣調整恢復正常。像是缺鐵性貧血，可以透過補充鐵質而改善。

缺鐵性貧血的高危險族群如青春期的孩童、懷孕婦女、哺乳期婦女、嗜喝咖啡者、茶成癮者、全素食者等。建議平時可以多補充維生素C、含鐵食物。動物性食物吸收率較好可以有25％的吸收率，如紅肉、豬肝等。植物性人體吸收力較低，像黑木耳、黑芝麻、紫菜都富含鐵質。含有維生素C食物，如芭樂、糯米椒等。

改善缺鐵性貧血飲食
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