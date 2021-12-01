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CDC研究：已打流行性腮腺炎疫苗美國兒童仍遭感染

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CDC研究：已打流行性腮腺炎疫苗美國兒童仍遭感染

記者顏伶如／綜合報導
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(Measles, Mumps and Rubella, MMR)需要施打兩劑，統計顯示全美人口當中接近91%接種至少一劑。Getty Images
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(Measles, Mumps and Rubella, MMR)需要施打兩劑，統計顯示全美人口當中接近91%接種至少一劑。Getty Images

美國疾病管制暨預防中心(CDC)最新研究報告指出，傳染力極強的流行性腮腺炎(Mumps)病毒持續在美國散布，就連已經接種疫苗的民眾也遭感染；統計顯示，感染流行性腮腺炎的美國兒童與青少年患者當中，高達94%已經接種流行性腮腺炎疫苗。柏克萊加大(University of California Berkeley)公共衛生學院流行病學副教授列納德(Joseph Lewnard)指出，由於幼年時期接種之後疫苗保護效果逐漸降低，年紀較大的青少年感染流行性腮腺炎風險較高。

流行性腮腺炎在美國歷史上曾是兒童常見疾病，自從1967年疫苗研發問世之後，美國國內感染案例便驟減99%。2003年間，美國只有231個流行性腮腺炎感染案例，相較之下，1968年感染案例則為15萬2000例。

國家廣播公司(NBC)1日報導，從2006年起，美國流行性腮腺炎感染案例出現增加趨勢，全年共計出現6584個感染案例，其中絕大多數患者均已接種流行性腮腺炎疫苗。

疾管中心研究報告指出，從2007年至2019年間的流行性腮腺炎感染案例，約有三分之一發生於兒童與青少年之間；感染流行性腮腺炎的兒童與青少年患者當中，高達94%都已接種流行性腮腺炎疫苗。

主持這項研究的疾管中心流行病學家馬爾洛(Mariel Marlow)指出，已接種流行性腮腺炎疫苗卻發生大規模感染的狀況，以往並不多見，包括孩童在內。

馬爾洛說，打過流行性腮腺炎疫苗的民眾遭到感染，通常病情較輕，併發症出現頻率也較低。

為何已接種疫苗的民眾仍會感染流行性腮腺炎，醫學專家迄今無法確定。不過，已打過流行性腮腺炎疫苗的民眾，免疫力受到多種因素影響，包括之前是否曾經曝露於病毒之下、免疫力逐漸消退，以及正在擴散中的病毒基因型(genotypes)並未包括在疫苗當中。

流行性腮腺炎是透過與患者的唾液或口腔、鼻腔與喉部噴沫直接接觸而感染。患者咳嗽、打噴嚏、說話、與他人分享飲料或從事近距離接觸的體育活動，都會造成流行性腮腺炎病毒傳播。

麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(Measles, Mumps and Rubella, MMR)需要施打兩劑，統計顯示全美人口當中接近91%接種至少一劑。

柏克萊加大公共衛生學院流行病學副教授列納德指出，幼年接種後疫苗保護力便逐年降低，年紀較大的青少年感染流行性腮腺炎風險較高。

疫苗 柏克萊加大 免疫力

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