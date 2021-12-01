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20歲男研究生「喉嚨爆痛」走路不穩 是這病毒惹的禍

記者許政榆／台北報導
衛生福利部桃園醫院神經內科主治醫師邱詡懷提醒，若出現運動協調功能失常、走路不穩、講話含糊等症狀，可能是急性小腦共濟失調，需立即就醫避免留下後遺症。圖／衛生福利部桃園醫院提供
衛生福利部桃園醫院神經內科主治醫師邱詡懷提醒，若出現運動協調功能失常、走路不穩、講話含糊等症狀，可能是急性小腦共濟失調，需立即就醫避免留下後遺症。圖／衛生福利部桃園醫院提供

新冠病毒讓全球一夕變天，其他病毒威力一樣不容小覷。台灣一名20多歲男性研究生，起初喉痛疼痛到耳鼻喉科就診，後來出現嚴重頭暈、說話不清，走路搖晃需要他人攙扶，才轉往神經內科治療，經診斷感染皰疹病毒引發急性小腦共濟失調，經過藥物治療後症狀已改善。

收治該名個案的衛生福利部桃園醫院神經內科主治醫師邱詡懷表示，出現急性小腦共濟失調原因眾多，依照不同年齡層都有不同病因，包括腦中風、自體免疫疾病、病毒性小腦炎、藥物中毒、酒精中毒、基因遺傳性疾病等等都有可能。

邱詡懷指出，發生急性小腦共濟失調，病人除了嚴重頭暈之外，常出現明顯的運動協調功能失常、走路不穩跌倒、說話含糊且缺乏語調、眼睛顫動等症狀。

該名20多歲男研究生案例，原先出現喉嚨痛、咽喉發炎等呼吸道症狀，以為只是感冒，後續出現走路搖晃、話說不清楚等，才到神經內科就診，經邱詡懷診療後發現，個案出現眼睛運動及四肢活動有明顯協調異常，步寬擴大，說話也出現構音困難的情況，因此立即住院接受治療。

邱詡懷表示，個案住院後經過抽血、腦部核磁共振、腰椎穿刺檢查等檢查，驗到帶有皰疹病毒抗體，可能與先前引起喉嚨發炎症狀有關，診斷為急性小腦共濟失調。經過抗病毒藥物及類固醇治療後，個案症狀逐漸改善，於門診追蹤時已僅剩些微症狀，已能自行行走。

「他算是運氣很好」邱詡懷指出，病毒造成中樞神經系統問題，尤其影響小腦、腦部等，能越早治療效果越好，如果發病快2周才就診，多半會留下永久後遺症，包括頭暈、肢體協調差、說話不清楚等。該名個案發病近2周才到神經內科，恢復狀況不錯，真的是運氣好，建議民眾如有相關症狀，一定要及早就醫避免拖延，平時也要勤洗手、戴口罩等，建立良好衛生習慣。

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