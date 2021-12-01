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Omicron是「聖誕禮物」？專家：可加速終結新冠

Omicron威脅性多大？ 英公衛專家：3大關鍵點密切注意

健康醫療網／記者楊艾庭外電報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

Covid-19疫情又有新進展，新的變種病毒Omicron南非現蹤，引發全世界關注，不少國家已經實施相關防疫措施以及邊境封鎖嚴管政策，許多科學家、醫師都擔心這一支變種病毒將取代Delta成為下一波大流行的主要病毒株，究竟Omicron的威脅性何在？英國《衛報》指出，根據南非目前有限的研究調查，Omicron具有很強的傳染性，但是否成為優勢病毒株仍有待觀察，並由愛丁堡大學全球公共衛生主席Devi Sridhar，提出三大必須嚴加注意的關鍵點。

Omicron比Delta威脅更大的地方

最初稱為B.1.1.529，因過去在南非豪登省的病例數激增，引起醫界關注，最早的樣本於11/11取得，專家認為，會發生異常突變，很有可能是在免疫低下的人（例如愛滋病患者）慢性感染期間出現的，而現在被世界衛生組織（WHO）正式定義為高關注變異株（VOC），並以希臘字母稱之為「Omicron」。

Omicron變種的「棘蛋白」上有32個突變點，遠比Delta突變點多出2倍，如此戲劇性的數字變化引起科學家擔憂，這也代表之前所接種的疫苗恐怕效力不彰。而目前僅僅對於突變點的了解，科學家就預測這支變種病毒有可能會再次感染已經染疫過的人。

英國公衛專家提出 嚴加注意「3大關鍵點」

Devi Sridhar表示，目前科學家們正在評估三項數據，才能判斷這支新的變異株會在未來的6-12個月內對全球產生的影響。

（一）傳染力強度

目前還無法確切證實Omicron的傳染力強度，但以目前南非案例來看，從11/16為273例，不到一個月迅速激增為1200多例，其中80%患者來自豪登省，科學家初步認為Omicron已成為當地的強勢病毒株，且南非整體的R0（基本傳染數）值為1.47，但在豪登省卻為1.93，然而Devi Sridhar認為，雖然在南非的數據中具有高度傳染性的跡象，但是否真的會成為強勢病毒株，仍有待觀察。

（二）是否容易引發重症？

目前尚無Omicron造成症狀的嚴重程度有確切資訊，這是因為感染後引發重症且進行研究調查通常需要數週的時間，才有辦法得到明確結果，不過Devi Sridhar目前認為，在「樂觀」的情形下，Omicron可能會輕症化，變得像普通感冒，且就目前的南非的調查顯示，也大多是以輕症感染居多。

（三）影響疫苗的保護力

Omicron有可能會降低提苗的保護力，但這只是理論上的預測，目前各大生產疫苗的國際廠商都在積極研究Omicron對於疫苗抗體的影響，因此還是呼籲各國務必提高疫苗接種覆蓋率，甚至是接連進行施打第三劑疫苗，而Devi Sridhar表示，現有疫苗能不能對抗Omicron不是最重要的，重點在於盡可能截斷傳播鏈，並且要接種疫苗和提升免疫力來保護自己，配戴好口罩、勤洗手消毒，減少群聚，是目前對抗Omicron侵襲的最好方式。

文章來源：

《The Guardian》

How bad will the Omicron Covid variant be in Britain? Three things will tell us

Omicron: everything you need to know about new Covid variant

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52058

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https://www.healthnews.com.tw

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